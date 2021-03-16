Ударний безпілотник з українським двигуном випробували у Туреччині: відео
Безпілотник нового покоління Аkıncı, розроблений у Туреччині, успішно пройшов чергові випробування. Двигун для нього виготовили в Україні.
Джерело:твітер компанії Baykar Defence
Варто зауважити, що тестування проводилися у березні 2021 року – перевіряли ідентифікацію системи безпілотника.
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"Кожен успішно пройдений тест на крок наближує Akıncı до виконання його завдань", – наголосили у твітері компанії-виробника Baykar Defence.
Випробування Akıncı у Туреччині: відео Türkiye'de Son Durum Haberleri
Зазначимо, що Akıncı обладнаний українськими двигунами АІ-450С. Вони повинні забезпечити безпілотнику політ на висоті понад 12 кілометрів.
Розмах крила дрона сягає 20 метрів, а заявлена розробниками тривалість польоту — до 24 годин. Розрахункове бойове навантаження – понад тонну.
Про співпрацю України з Туреччиною
- Akıncı – це один із перших проєктів спільного підприємства, створеного "Укрспецекспортом" та турецького підприємства Baykar Defence.
- У жовтні 2020 року Україна і Туреччина підписали меморандум про співпрацю.
- В угоді йшлося, зокрема, про будівництво бойових кораблів, дронів та турбінних двигунів.
- Країни домовилися про обмін технологіями при спільному виробництві безпілотних літальних апаратів.
- У 2021 році Україна має намір придбати щонайменше 5 турецьких комплексів Bayraktar TB2.
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