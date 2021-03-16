Безпілотник нового покоління Аkıncı, розроблений у Туреччині, успішно пройшов чергові випробування. Двигун для нього виготовили в Україні.

Варто зауважити, що тестування проводилися у березні 2021 року – перевіряли ідентифікацію системи безпілотника.

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"Кожен успішно пройдений тест на крок наближує Akıncı до виконання його завдань", – наголосили у твітері компанії-виробника Baykar Defence.

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Зазначимо, що Akıncı обладнаний українськими двигунами АІ-450С. Вони повинні забезпечити безпілотнику політ на висоті понад 12 кілометрів.

Розмах крила дрона сягає 20 метрів, а заявлена розробниками тривалість польоту — до 24 годин. Розрахункове бойове навантаження – понад тонну.

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