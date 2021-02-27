Державне підприємство "Антонов" має намір розробити вітчизняний важкий стратегічний ударно-розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс. Головна ідея полягає у створенні інноваційного продукту всередині країни.

Можливість втілення задуму обговорили в межах наради за участю представників Державного концерну "Укроборонпром", Міністерство оборони України та близько 20 промислових підприємств авіаційної галузі України.

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Що обговорювали

Учасники ініціативи обговорили майбутню співпрацю в напрямку створення конкурентоспроможного ударно-розвідувального БАК безпосередньо силами авіаційної промисловості України. Зауважують, що нині БПЛА такого класу у світі випускають лише декілька країн, зокрема: США, Ізраїль, Туреччина, Китай.

Крім того, ДП "Антонов" та ДП "Івченко-Прогрес" презентували концепцію власного бачення платформи майбутнього БПЛА. Своєю чергою підприємства авіаційної промисловості заявили про готовність долучитися до розробки комплексу, а саме – зайнятися оснащенням БАК бортовим радіоелектронним обладнанням, системами розвідки, ударними функціями та наземною станцією керування.

За результатами обговорення учасники наради вирішили підтримати ініціативу про створення зазначеного БАК зусиллями вітчизняних виробників авіаційної техніки та сформувати пропозиції щодо схеми кооперації для реалізації цієї програми,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, незабаром розробники виконають ескізний проєкт (коштом підприємств-кооперантів) та представлять його Міністерству оборони України, а також іншим потенційним замовникам.