Реактивний літак ВПС США став першим військовим літаком, який використав алгоритм штучного інтелекту як другого пілота. Висотний розвідувальний літак U-2 Dragon Lady, пілотований майором "Вуду", вилетів з авіабази ВПС Біл (Каліфорнія) за допомогою алгоритму штучного інтелекту під назвою ARTUμ.

ARTUµ був розроблений та підготовлений Федеральною лабораторією U-2 Бойового авіаційного командування ВПС США. Його призначення – виконання конкретних льотних завдань, які зазвичай виконуються пілотом, пише New Atlas.

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Під час тестового польоту ШІ обробляв датчики та тактичну навігацію, щоб допомогти відобразити імітацію зенітної ракетної атаки за допомогою іншого динамічного комп'ютерного алгоритму під час розвідувального польоту.

Як це вдалося?

Здійнявшись в повітря, ARTUµ взяв на себе управління датчиками: він використав уявлення, отримані алгоритмом внаслідок півмільйона комп'ютерних моделювань. Пілот та ARTUµ працювали в команді: ШІ шукав ворожі ракетні пускові установки, а пілот, який керував літаком, шукав ворожі літаки.

Тестовий політ мав продемонструвати, що ARTUµ – функціональний та може співпрацювати з людиною-пілотом для виконання завдань, які дозволять останньому зосередитися на більш важливих питаннях. Фахівці прагнуть вдосконалити технологію, що заснована на даних демонстраційного польоту, та перенести її на інші системи.

Поєднуючи досвід пілота з можливостями машинного навчання, цей історичний політ відповідає заклику Національної стратегії оборони інвестувати в автономні системи,

– говорить секретар Військово-повітряних сил Барбара Барретт.

У Військово-повітряних силах США переконані, що інновації у галузі штучного інтелекту перетворять як повітряну, так і космічну сфери.