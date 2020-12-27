Украинское научно-производственное предприятие "Атлон Авиа" выполнило первый контракт на экспорт беспилотного авиационного комплекса собственного производства за границу. Иностранным заказчиком выступила частная компания из Объединенных Арабских Эмиратов.

Подчеркивают, "Атлон Авиа" не привлекала спецтехноекспортерив к поставке комплекса. Более того, компания полностью выполнила ГОЗ-2020 для Вооруженных Сил Украины, сообщает Defense Express.

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БПАК А1МС "Фурия" от компании "Атлон Авиа" / Фото Defense Express

БпАК А1МС "Фурия": что известно?

В украинский комплекс двойного назначения входит несколько дронов и станция управления. Разработчики отмечают, что по своим тактико-техническими возможностями, характеристиками и функционалу А1МС отличается от комплекса, который применяется в Вооруженных силах Украины. Кроме того, "Атлон Авиа" подготовила адаптированный под нужды покупателя вариант программного обеспечения. Всю необходимую документацию перевели на английский язык.

БПАК А1МС "Фурия" от компании "Атлон Авиа" / Фото armyinform

Трудности и препятствия

В компании отмечают, что изготовление беспилотного комплекса для поставки иностранной компании прошло без проблем. Однако, процесс получения разрешения на экспорт БПАК длился более шести месяцев.

Наибольшие неожиданности нас ждали, когда речь шла о получении всех юридически формальных разрешений на экспорт, прежде всего – получение разрешения Государственной службы экспортного контроля на вывоз изделия,

– рассказал директор НПП "Атлон Авиа" Артем Вьюнник.

БПАК А1МС "Фурия" от компании "Атлон Авиа" / Фото armyinform

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В компании надеются, что в дальнейшем реализация экспортных контрактов будет осуществляться гораздо быстрее, прозрачнее и организованнее со стороны всех участников этого процесса.