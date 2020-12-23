В Україні запустили онлайн-платформу про українські ІТ-компанії: чим вона корисна
В Україні запустили онлайн-платформу "360 Tech Ecosystem Overview", яка надаватиме детальну інформацію про українські IT-компанії. Проєкт впроваджено Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Інтернет-асоціацією України та Ukrainian Bridge.
Яку інформацію розмістять на платформі?
На порталі можна знайти наступні дані:
- поточний розвиток ІТ-компаній;
- засновники та особи на керівних посадах;
- класифікація компаній за індустріями;
- інвестиції та фінансування;
- злиття та поглинання;
- новини компаній і тенденції в галузі.
Завдання проєкту – зібрати найповнішу базу команд та продуктів, що створюються українцями, і дати більше прозорості та промоції Україні як сучасній та креативній країні,
– зазначив представник ІнАУ та співавтор проєкту 360 Tech Ecosystem Overview Олександр Яценко.
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Зазначається, що на платформі постійно з'являтимуться нові проєкти. Розробники планують повністю заповнити портал до квітня 2021 року.
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