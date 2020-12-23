В Україні запустили онлайн-платформу "360 Tech Ecosystem Overview", яка надаватиме детальну інформацію про українські IT-компанії. Проєкт впроваджено Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Інтернет-асоціацією України та Ukrainian Bridge.

Технологічні партнери – хмарний оператор GigaCloud та компанія Sannacode. У межах проєкту були об’єднані вже наявні бази від USF, DOU, LIFT99, We_Challenge, Center42, UNIT.City та інші, повідомляє mind.ua. Важливо: Найкращі IT-аутсорсери світу: до рейтингу потрапили 63 українські компанії

Яку інформацію розмістять на платформі?

На порталі можна знайти наступні дані:

поточний розвиток ІТ-компаній;

засновники та особи на керівних посадах;

класифікація компаній за індустріями;

інвестиції та фінансування;

злиття та поглинання;

новини компаній і тенденції в галузі.

У компанії Sannacode зауважили, що наразі бізнес та держустанови усвідомлюють, що для успішного функціонування потрібна не просто автоматизація, а побудова повноцінної цифрової платформи. Так, цифровізація є єдиним шляхом удосконалення як для бізнесу, так і для держави. Україна має максимально швидко впроваджувати digital-процеси, аби ефективно впоратися з кризою та розвиватися на рівні з іншими державами.

Завдання проєкту – зібрати найповнішу базу команд та продуктів, що створюються українцями, і дати більше прозорості та промоції Україні як сучасній та креативній країні,

– зазначив представник ІнАУ та співавтор проєкту 360 Tech Ecosystem Overview Олександр Яценко.

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Зазначається, що на платформі постійно з'являтимуться нові проєкти. Розробники планують повністю заповнити портал до квітня 2021 року.