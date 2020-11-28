Автори проєкту вже представили деякі випуски та запевняють, що кількість подкастів буде постійно поповнюватись. Матеріали можна прослухати безкоштовно, повідомляє пресслужба уряду.

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Наразі вже доступні до прослуховування декілька тематичних подкастів:

Незабаром з’являться подкасти про сучасне резюме та пошук роботи онлайн, сервіси для бізнесу та розваг, а також інструменти електронної демократії.

Аудіоматеріали доступні в додатку MEGOGO (розділ Audio) для смартфонів на базі iOS та Android, а також для автомобілів з аудіосистемою Apple CarPlay та Android Auto.

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Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан зазначила, що Мінцифри в рамках національного проєкту Дія.Цифрова освіта прагне зробити доступ до знань з цифрової грамотності якомога легшим та зручнішим.

Нагадаємо, влітку 2020 року Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю з медіасервісом MEGOGO. Партнерство передбачає спільні проєкти з інклюзивної адаптації освітніх серіалів з цифрової грамотності.