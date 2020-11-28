Цифрова грамотність: Мінцифри та MEGOGO створили серію подкастів
Міністерство цифрової трансформації України у співпраці з медіасервісом MEGOGO запускають серію подкастів з цифрової грамотності за мотивами освітніх серіалів.
Автори проєкту вже представили деякі випуски та запевняють, що кількість подкастів буде постійно поповнюватись. Матеріали можна прослухати безкоштовно, повідомляє пресслужба уряду.
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Про що подскасти?
Наразі вже доступні до прослуховування декілька тематичних подкастів:
- Безпека дітей в інтернеті: про правила спілкування в соцмережах і створення абсолютної безпеки.
- Дружні цифрові гроші: про формування сімейного бюджету, кредитні картки та особливості кредитів і депозитів.
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