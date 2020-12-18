Найкращі IT-аутсорсери світу: до рейтингу потрапили 63 українські компанії
Американська дослідницька компанія Clutch оприлюднила світовий рейтинг найкращих сервісних IT-компаній B2B. До топ-1000 найкращих увійшли 63 українські компанії.
АутсорсингПроцес передачі компанією частини виробничих або бізнес-процесів іншій компанії, яка є експертом в цій галузі.
Основні критерії, за якими оцінювали компанії:
- кількість і якість сервісів, що надаються;
- типи клієнтів, з якими працює компанія;
- репутація бренду на світовому ринку;
- відгуки клієнтів.
Українські компанії, які потрапили до рейтингу Clutch
- Waverley Software
- Archer Software
- Anadea
- CodeIT LLC
- Solar Digital
- Fresh Design
- GBKSOFT
- DIGIS
- Unicsoft
- Livepage
- Quintagroup
- OTAKOYI
- dops.digital laboratory
- Frontmen
- Sombra
- Geniusee
- New Line Technologies
- FRESHCODE
- Jelvix
- Sigma Software
- bvblogic
- Skelia
- IT Svit
- Artjoker Software
- Tubik Studio
- JetRuby Agency
- Softengi
- Kultprosvet
- Artkai
- DevCom
- QubStudio
- Diceus
- Sloboda Studio
- TEAM International
- IDAP
- KindGeek
- Exoft
- Vakoms
- Program-Ace
- N-iX
- Yalantis
- Steelkiwi
- Daxx
- Django Stars
- Binariks
- DeviQA
- QArea
- inVerita
- Solvd Inc.
- Ciklum
- Intetics
- AltexSoft
- TechMagic
- RubyGarage
- The Gradient
- Uptech
- Cleveroad
- Infopulse
- Stfalcon
- Wow-How Studio
- Intellias
- ELEKS
- Binary Studio
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