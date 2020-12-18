Підкреслюють, що до рейтингу Clutch може потрапити будь-яка компанія, яка зареєстрована на сайті. Щоправда, після детальної перевірки, аналізу клієнтських відгуків та відповідності заявленим критеріям, пише Аin.ua.

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