Технологические партнеры – облачный оператор GigaCloud и компания Sannacode. В рамках проекта были объединены уже имеющиеся базы от USF, DOU, LIFT99, We_Challenge, Center42, UNIT.City и другие, сообщает mind.ua.

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Какую информацию разместят на платформе?

На портале можно найти следующие данные:

текущее развитие ИТ-компаний;

учредители и лица на руководящих должностях;

классификация компаний по индустриям;

инвестиции и финансирование;

слияния и поглощения;

новости компаний и тенденции в отрасли.

В компании Sannacode отметили, что сейчас бизнес и госучреждения осознают, что для успешного функционирования нужна не просто автоматизация, а построение полноценной цифровой платформы. Так, цифровизация является единственным путем усовершенствования как для бизнеса, так и для государства. Украина должна максимально быстро внедрять digital-процессы, чтобы эффективно справиться с кризисом и развиваться наравне с другими государствами.

Задача проекта – собрать самую полную базу команд и продуктов, создаваемых украинцами, и дать больше прозрачности и продвижения Украине как современной и креативной стране,

– отметил представитель ИнАУ и соавтор проекта 360 Tech Ecosystem Overview Александр Яценко.

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Отмечается, что на платформе постоянно будут появляться новые проекты. Разработчики планируют полностью заполнить портал до апреля 2021 года.