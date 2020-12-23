В Украине запустили онлайн-платформу "360 Tech Ecosystem Overview", которая будет предоставлять подробную информацию об украинских IT-компаниях. Проект внедрен Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Интернет-ассоциацией Украины и Ukrainian Bridge.
Технологические партнеры – облачный оператор GigaCloud и компания Sannacode. В рамках проекта были объединены уже имеющиеся базы от USF, DOU, LIFT99, We_Challenge, Center42, UNIT.City и другие, сообщает
mind.ua.
Важно:
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На портале можно найти следующие данные:
текущее развитие ИТ-компаний;
учредители и лица на руководящих должностях;
классификация компаний по индустриям;
инвестиции и финансирование;
слияния и поглощения;
новости компаний и тенденции в отрасли.
В компании Sannacode отметили, что сейчас бизнес и госучреждения осознают, что для успешного функционирования нужна не просто автоматизация, а построение полноценной цифровой платформы. Так, цифровизация является единственным путем усовершенствования как для бизнеса, так и для государства. Украина должна максимально быстро внедрять digital-процессы, чтобы эффективно справиться с кризисом и развиваться наравне с другими государствами.
Задача проекта – собрать самую полную базу команд и продуктов, создаваемых украинцами, и дать больше прозрачности и продвижения Украине как современной и креативной стране,
– отметил представитель ИнАУ и соавтор проекта 360 Tech Ecosystem Overview Александр Яценко.
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Отмечается, что на платформе постоянно будут появляться новые проекты. Разработчики планируют полностью заполнить портал до апреля 2021 года.