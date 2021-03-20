В Україні відкрили перший безкоштовний простір для стартапів: фото

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Джерело:

Tech.liga.net

У Києві з'явився безкоштовний простір для молодих підприємців, це – перший схожий проєкт в україні. NEST Hub відкрили в інноваційному парку UNIT.City

Цей простір слугуватиме майданчиком для зустрічей стартаперів з менторами та експертами, а також участі у локальних заходах та спілкуванні з резидентами.

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NEST Hub – це один з етапів розвитку акселераційної програми NEST. Її запустили для підтримки й розвитку українських стартапів, а також технологічного підприємництва.

Довідка. Програма NEST об'єднує в собі акселератор та інкубатор, місце зустрічей та платформу для залучення інвестицій, HR-хаб та своєрідний "місток" на західні ринки.

Програма NEST: що варто знати

Її мета полягає у допомозі зі створенням нових технологічних продуктів і сервісів. Мовиться про ті, які у майбутньому будуть цінними на місцевому та світовому ринках.

Також – у сприянні співпраці між учасниками та інвесторами, локальними та міжнародними бізнес-спільнотами, технологічними підприємцями та приватними компаніями.

Також NEST має на меті об'єднати перспективні українські стартапи з досвідченими наставниками та менторами для підтримки бізнесу.


Інноваційний простір для стартаперів / Фото NEST Hub


В Україні відкрили майданчик для підприємців / Фото NEST Hub


Відвідування NEST Hub – безплатне / Фото NEST Hub

Новини про українські стартапи

  • Стартап OVO, який доставляє овочі та фрукти в Україні, залучив 150 тисяч доларів інвестицій. Наразі компанія працює в Києві та за містом.
  • Освітня онлайн-платформа Preply залучила 35 мільйонів доларів інвестицій в межах. Отримані кошти спрямують на масштабування та розвиток.
  • Ще один стартап – Watched – залучив 450 тисяч доларів інвестицій. Цей сервіс допомагає оцінювати ефективність відеоконтенту.
  • IT-компанія Upswot залучила щонайменше 4,3 мільйона доларів інвестицій. Цей сервіс – корисний для банків.