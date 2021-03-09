Освітня онлайн-платформа Preply залучила 35 мільйонів доларів інвестицій в межах раунду фінансування B. Отримані кошти планують спрямувати на масштабування та зростання компанії.

Зауважимо, діяльність та успіх Preply – вагомий внесок у розвиток українського ринку Edtech.

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Edtech Практика впровадження і використання в освітньому секторі технологій і нестандартних рішень для кращого засвоєння знань і обміну практичним досвідом на безкоштовній основі.

Що відомо про платформу

Preply – онлайн-сервіс, призначений для пошуку викладачів та репетиторів з метою вивчення іноземних мов. Освітню платформу заснували у 2011 році. Автори ідеї – Кирило Бігай, Сергій Лук'янов та Дмитро Волошин. Платформа об'єднує 40 000 репетиторів зі 180 країн світу. Користувачі можуть навчатися у режимі захищеної відеоконференції на платформі Preply, що має мобільний додаток, а також через Skype або Zoom.

Цікаво, що за роки свого існування компанія двічі змінювала свою концепцію в пошуках успішного рішення. Головна відмінна риса розробників – наполегливість, завдяки якій їм вдалося вивести компанію на світовий ринок. Сьогодні Preply є одним зі світових лідерів у своїй ніші.

Коли ми розпочинали 8 років тому, у нас був тільки підприємницький романтизм і шалена жага побудувати great компанію. У перші місяці ми заробляли "аж" 1 000 доларів на трьох і з цих грошей ще робили "маркетинг". Це не був overnight success, ми наднаполегливо працювали й мріяли створити найкращий продукт для наших користувачів. Для нас самих,

– розповідає співзасновник платформи Дмитро Волошин.

Сергій Лук'янов, Дмитро Волошин, Кирило Бігай – засновники платформи Preply / Фото фейсбук

Розробники підкреслюють, що цього року кількість користувачів платформи збільшилася у 2,5 раза. Безперечно, це пов'язано зі зростанням онлайн-освіти в цілому, на що вплинула світова пандемія COVID-19.

Команда налаштована продовжувати працювати в напрямку покращення ефективності вивчення мов на глобальному рівні, щоб допомогти представникам світової спільноти легко та невимушено спілкуватися між собою.

"Крутий приклад для наслідування всім українським освітніми компаніями. І ще один урок про те, як важливо мислити глобально і вирішувати не тільки локальні, а й загальнопланетарні проблеми", – йдеться у повідомленні.