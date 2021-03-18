У Львові відкрили освітньо-наукову лабораторію Технологій штучного інтелекту – на базі ЛНУ імені Івана Франка. Найближчим часом схожі центри з'являться й в університетах Запоріжжя, Харкова та Одеси.

Це проєкт Комітету з розвитку ШІ в Україні при Мінцифрі, а також Міністерства освіти. Лабораторія має намір співпрацювати з міжнародними IT-компаніями, серед яких – GlobalLogic та EPAM.

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Подробиці від міністра

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що це – важливий стратегічний крок, який наближає Україну до цифровізації кожної галузі.

Серед основних завдань лабораторії — аналіз та впровадження нових технологій штучного інтелекту,

– пояснив урядовець.

За його словами, науковці лабораторії планують використовувати результати досліджень, зокрема, у сферах медицини, охорони довкілля та розумних технологій.

"Вже зараз там ведуться роботи щодо Self Driving Car, аналізу поведінки людини з даних потокових відео, машинного та глибокого навчання", – зауважив Федоров.

Що у планах науковців

Крім цього, там також планують проводити дослідження у галузі штучного інтелекту комп'ютерного зору, опрацювання природної мови, розумних роботів, віртуальної реальності.