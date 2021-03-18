У Львові з'явилася лабораторія технологій штучного інтелекту
У Львові відкрили освітньо-наукову лабораторію Технологій штучного інтелекту – на базі ЛНУ імені Івана Франка. Найближчим часом схожі центри з'являться й в університетах Запоріжжя, Харкова та Одеси.
Джерело:Мінцифри
Це проєкт Комітету з розвитку ШІ в Україні при Мінцифрі, а також Міністерства освіти. Лабораторія має намір співпрацювати з міжнародними IT-компаніями, серед яких – GlobalLogic та EPAM.
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Подробиці від міністра
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що це – важливий стратегічний крок, який наближає Україну до цифровізації кожної галузі.
Серед основних завдань лабораторії — аналіз та впровадження нових технологій штучного інтелекту,
– пояснив урядовець.
За його словами, науковці лабораторії планують використовувати результати досліджень, зокрема, у сферах медицини, охорони довкілля та розумних технологій.
"Вже зараз там ведуться роботи щодо Self Driving Car, аналізу поведінки людини з даних потокових відео, машинного та глибокого навчання", – зауважив Федоров.
Що у планах науковців
Крім цього, там також планують проводити дослідження у галузі штучного інтелекту комп'ютерного зору, опрацювання природної мови, розумних роботів, віртуальної реальності.
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