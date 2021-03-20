В Україні відкрили перший безкоштовний простір для стартапів: фото
У Києві з'явився безкоштовний простір для молодих підприємців, це – перший схожий проєкт в україні. NEST Hub відкрили в інноваційному парку UNIT.City
Джерело:Tech.liga.net
Цей простір слугуватиме майданчиком для зустрічей стартаперів з менторами та експертами, а також участі у локальних заходах та спілкуванні з резидентами.
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NEST Hub – це один з етапів розвитку акселераційної програми NEST. Її запустили для підтримки й розвитку українських стартапів, а також технологічного підприємництва.
Програма NEST: що варто знати
Її мета полягає у допомозі зі створенням нових технологічних продуктів і сервісів. Мовиться про ті, які у майбутньому будуть цінними на місцевому та світовому ринках.
Також – у сприянні співпраці між учасниками та інвесторами, локальними та міжнародними бізнес-спільнотами, технологічними підприємцями та приватними компаніями.
Також NEST має на меті об'єднати перспективні українські стартапи з досвідченими наставниками та менторами для підтримки бізнесу.
Інноваційний простір для стартаперів / Фото NEST Hub
В Україні відкрили майданчик для підприємців / Фото NEST Hub
Відвідування NEST Hub – безплатне / Фото NEST Hub
Новини про українські стартапи
- Стартап OVO, який доставляє овочі та фрукти в Україні, залучив 150 тисяч доларів інвестицій. Наразі компанія працює в Києві та за містом.
- Освітня онлайн-платформа Preply залучила 35 мільйонів доларів інвестицій в межах. Отримані кошти спрямують на масштабування та розвиток.
- Ще один стартап – Watched – залучив 450 тисяч доларів інвестицій. Цей сервіс допомагає оцінювати ефективність відеоконтенту.
- IT-компанія Upswot залучила щонайменше 4,3 мільйона доларів інвестицій. Цей сервіс – корисний для банків.
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