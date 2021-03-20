У Києві з'явився безкоштовний простір для молодих підприємців, це – перший схожий проєкт в україні. NEST Hub відкрили в інноваційному парку UNIT.City

Цей простір слугуватиме майданчиком для зустрічей стартаперів з менторами та експертами, а також участі у локальних заходах та спілкуванні з резидентами.

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NEST Hub – це один з етапів розвитку акселераційної програми NEST. Її запустили для підтримки й розвитку українських стартапів, а також технологічного підприємництва.

Довідка. Програма NEST об'єднує в собі акселератор та інкубатор, місце зустрічей та платформу для залучення інвестицій, HR-хаб та своєрідний "місток" на західні ринки.

Програма NEST: що варто знати

Її мета полягає у допомозі зі створенням нових технологічних продуктів і сервісів. Мовиться про ті, які у майбутньому будуть цінними на місцевому та світовому ринках.

Також – у сприянні співпраці між учасниками та інвесторами, локальними та міжнародними бізнес-спільнотами, технологічними підприємцями та приватними компаніями.

Також NEST має на меті об'єднати перспективні українські стартапи з досвідченими наставниками та менторами для підтримки бізнесу.



Інноваційний простір для стартаперів / Фото NEST Hub



В Україні відкрили майданчик для підприємців / Фото NEST Hub



Відвідування NEST Hub – безплатне / Фото NEST Hub

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