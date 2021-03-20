В Киеве появилось первое бесплатное пространство для молодых предпринимателей, это – первый подобный проект в Украине. NEST Hub открыли в инновационном парке UNIT.City

Это пространство будет служить площадкой для встреч стартаперов с менторами и экспертами, а также участия в локальных мероприятиях и общении с резидентами.

Примечательно Во Львове появилась лаборатория технологий искусственного интеллекта

NEST Hub – это один из этапов развития акселерационной программы NEST. Ее запустили для поддержки и развития украинских стартапов, а также технологического предпринимательства.

Справка. Программа NEST объединяет в себе акселератор и инкубатор, место встреч и платформу для привлечения инвестиций, HR-хаб и своеобразный "мостик" на западные рынки.

Программа NEST: что следует знать

Ее цель заключается в помощи с созданием новых технологических продуктов и сервисов. Говорится о тех, какие в будущем будут ценными на местном и мировом рынках.

Также – в содействии сотрудничеству между участниками и инвесторами, локальными и международными бизнес-сообществами, технологическими предпринимателями и частными компаниями.

Кроме этого, NEST также имеет целью объединить перспективные украинские стартапы с опытными наставниками и менторами для поддержки бизнеса.



Инновационное пространство для стартаперов / Фото NEST Hub



В Украине открыли площадку для предпринимателей / Фото NEST Hub



Посещение NEST Hub – бесплатное / Фото NEST Hub

Новости об украинских стартапах