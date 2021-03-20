В Украине открыли первое бесплатное пространство для стартапов: фото
В Киеве появилось первое бесплатное пространство для молодых предпринимателей, это – первый подобный проект в Украине. NEST Hub открыли в инновационном парке UNIT.City
Источник:Tech.liga.net
Это пространство будет служить площадкой для встреч стартаперов с менторами и экспертами, а также участия в локальных мероприятиях и общении с резидентами.
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NEST Hub – это один из этапов развития акселерационной программы NEST. Ее запустили для поддержки и развития украинских стартапов, а также технологического предпринимательства.
Программа NEST: что следует знать
Ее цель заключается в помощи с созданием новых технологических продуктов и сервисов. Говорится о тех, какие в будущем будут ценными на местном и мировом рынках.
Также – в содействии сотрудничеству между участниками и инвесторами, локальными и международными бизнес-сообществами, технологическими предпринимателями и частными компаниями.
Кроме этого, NEST также имеет целью объединить перспективные украинские стартапы с опытными наставниками и менторами для поддержки бизнеса.
Инновационное пространство для стартаперов / Фото NEST Hub
В Украине открыли площадку для предпринимателей / Фото NEST Hub
Посещение NEST Hub – бесплатное / Фото NEST Hub
Новости об украинских стартапах
- Стартап OVO, доставляющий овощи и фрукты в Украине, привлек 150 тысяч долларов инвестиций. Сейчас компания работает в Киеве и за городом.
- Образовательная онлайн-платформа Preply привлекла 35 миллионов долларов инвестиций. Полученные средства пойдут на увеличение и развитие.
- Еще один стартап – Watched – привлек 450 тысяч долларов инвестиций. Этот сервис помогает оценивать эффективность видеоконтента.
- IT-компания Upswot привлекла не менее 4,3 миллиона долларов инвестиций. Этот сервис – полезный для банков.
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