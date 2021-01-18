Двигун розробило підприємство FED у співпраці з дослідниками Харківського авіаційного інституту. Випробування провели наприкінці 2020 року, розповідає Суспільне .

Іонно-плазмові двигуни використовують радіохвилі високої частоти й магнітні поля, внаслідок чого розігнана плазма забезпечує основну тягу двигуна. Відзначають, що вона дозволить здійснювати переміщення масивних космічних апаратів для польоту на далекі відстані. Використання традиційних ракетних двигунів вимагало б величезної кількості палива.

Особливості іонно-плазмового двигуна:

В Україні розробили та випробували іонно-плазмовий двигун / Фото FED

Принципово нова система охолодження

Українські та іноземні фахівці близько 5 років займались створенням нової системи охолодження супутників, зокрема для міжпланетних перельотів за замовленням Міжнародного космічного агентства.

Ми відпрацювали не тільки конструкцію, а й технології, та вже здійснили комплектування двох супутників Європейського космічного агентства за замовленням американської компанії,

– розповів президент асоціації "Укравіапром" і директор заводу FED Віктор Попов.

Відзначають, що створення двигунів та системи охолодження відкриває для Харкова вихід на світовий ринок. Наразі тривають перемовини щодо контракту на 34 супутники. Фахівці вже отримали пропозиції від Туреччини, Китаю, Німеччини. Ба більше, В'єтнам зробив замовлення на 100 іонно-плазмових двигунів.

Розробники очікують на політ та підкреслюють, що всі старти – суворо розраховані. "Коли все станеться, ми всюди напишемо: "Харків у космосі! Знову у космосі!" До того ж у міжнародному космосі", – відзначає Попов.

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