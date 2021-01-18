Може підкорити космос: в Україні розробили та випробували іонно-плазмовий двигун
Харківські науковці розробили та випробували новітній іонно-плазмовий двигун. Головне завдання – зробити доступними далекі космічні мандрівки.
Іонно-плазмові двигуни використовують радіохвилі високої частоти й магнітні поля, внаслідок чого розігнана плазма забезпечує основну тягу двигуна. Відзначають, що вона дозволить здійснювати переміщення масивних космічних апаратів для польоту на далекі відстані. Використання традиційних ракетних двигунів вимагало б величезної кількості палива.
Особливості іонно-плазмового двигуна:
- вдесятеро менший ніж звичайний рідинний ракетний двигун;
- здатний працювати у відкритому космосі десятиліттями;
- його вага становить лише 100 кілограмів, на відміну від рідинних двигунів, які важать 1 тонну;
- незамінний для мандрівок на далекі відстані: може вмикатися та вимикатися безліч разів, забезпечуючи здійснення складних маневрів на орбіті.
В Україні розробили та випробували іонно-плазмовий двигун / Фото FED
Принципово нова система охолодження
Українські та іноземні фахівці близько 5 років займались створенням нової системи охолодження супутників, зокрема для міжпланетних перельотів за замовленням Міжнародного космічного агентства.
Ми відпрацювали не тільки конструкцію, а й технології, та вже здійснили комплектування двох супутників Європейського космічного агентства за замовленням американської компанії,
– розповів президент асоціації "Укравіапром" і директор заводу FED Віктор Попов.
Розробники очікують на політ та підкреслюють, що всі старти – суворо розраховані. "Коли все станеться, ми всюди напишемо: "Харків у космосі! Знову у космосі!" До того ж у міжнародному космосі", – відзначає Попов.
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Харківський машинобудівний завод FEDДержавне підприємство України, яке виробляє агрегати гідравлічних, паливних та електричних систем авіаційної техніки, бронетехніки, та виробів залізничного призначення. Виконує замовлення для інших галузей машинобудування і залізничного транспорту. Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки України
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