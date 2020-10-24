У Чорнобильській зоні відчуження провели випробування автономного робота Spot від Boston Dynamics. Зокрема – виміряли радіацію у пунктах локалізації та захоронення відходів "Рудий ліс", "Підлісний" та "Буряківка".

Це відбулося в рамках візиту інженерів університету Брістоля на Чорнобильську АЕС, повідомили на фейсбук-сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження.

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Вони прибули, аби в умовах зони відчуження випробувати дистанційно керованих роботів. Серед них був і відомий робот-пес Spot, створений американською компанією Boston Dynamics.

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Крім цього, використовували безпілотники, наземні роботизовані системи та датчики-сканери – аби оцінити розподілу радіоактивних матеріалів на площі та в просторі.

Ми приїхали, аби з допомогою роботизованих платформ скласти мапу поширення радіоактивного забруднення. А також для випробування нашої техніки та налагодження нових контактів,

– пояснив науковий працівник Девід Меґсон-Сміт.

"Ми багато працювали з організаціями ядерної сфери у Великій Британії. Але ще ніколи не були у таких складних зовнішніх умовах як у Чорнобилі. Працювати тут, на території АЕС – це для нас унікальна можливість", = додав він.



Робот-пес Spot від Boston Dynamics уЧорнобилі / Фото ДАЗВ

Зауважимо, що у вересні 2020 року Spot почали продавати не лише у США, а й у країнах Євросоюзу, Великобританії та Канаді. Коштує такий робот 74,5 тисячі доларів (понад 2 мільйони гривень).