Ионно-плазменные двигатели используют радиоволны высокой частоты и магнитные поля, в результате чего разогнанная плазма обеспечивает основную тягу двигателя. Отмечают, что она позволит осуществлять перемещение массивных космических аппаратов для полета на дальние расстояния. Использование традиционных ракетных двигателей потребовало бы огромного количества топлива.

Двигатель разработало предприятие FED в сотрудничестве с исследователями Харьковского авиационного института. Испытания провели в конце 2020 года, рассказывает Общественное .

В Украине разработали и испытали ионно-плазменный двигатель / Фото FED

Принципиально новая система охлаждения

Украинские и иностранные специалисты около 5 лет занимались созданием новой системы охлаждения спутников, в том числе для межпланетных перелетов по заказу Международного космического агентства.

Мы отработали не только конструкцию, но и технологии, и уже осуществили комплектование двух спутников Европейского космического агентства по заказу американской компании,

– рассказал президент ассоциации "Укравиапром" и директор завода FED Виктор Попов.

Отмечают, что создание двигателей и системы охлаждения открывает для Харькова выход на мировой рынок. Сейчас продолжаются переговоры по поводу контракта на 34 спутника. Специалисты уже получили предложения от Турции, Китая, Германии. Более того, Вьетнам сделал заказ на 100 ионно-плазменных двигателей.

Разработчики ожидают полета и подчеркивают, что все старты – строго рассчитаны. "Когда все произойдет, мы везде напишем: "Харьков в космосе! Снова в космосе! "К тому же в международном космосе", – отмечает Попов.

Интересно: Зонд InSight прекратил попытки измерить температуру под поверхностью Марса