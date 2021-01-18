Может покорить космос: в Украине разработали и испытали новейший ионно-плазменный двигатель
Харьковские ученые разработали и испытали новейший ионно-плазменный двигатель. Главная задача – сделать доступными дальние космические путешествия.
В Украине разработали и испытали ионно-плазменный двигатель / Фото FED
Принципиально новая система охлаждения
Украинские и иностранные специалисты около 5 лет занимались созданием новой системы охлаждения спутников, в том числе для межпланетных перелетов по заказу Международного космического агентства.
Мы отработали не только конструкцию, но и технологии, и уже осуществили комплектование двух спутников Европейского космического агентства по заказу американской компании,
– рассказал президент ассоциации "Укравиапром" и директор завода FED Виктор Попов.
Разработчики ожидают полета и подчеркивают, что все старты – строго рассчитаны. "Когда все произойдет, мы везде напишем: "Харьков в космосе! Снова в космосе! "К тому же в международном космосе", – отмечает Попов.
Интересно: Зонд InSight прекратил попытки измерить температуру под поверхностью Марса
Харьковский машиностроительный завод FEDГосударственное предприятие Украины, которое производит агрегаты гидравлических, топливных и электрических систем авиационной техники, бронетехники и изделий железнодорожного назначения. Выполняет заказы для других отраслей машиностроения и железнодорожного транспорта. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Поделиться новостью