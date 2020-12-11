Сьогодні в Україні стрімко зростає ринок сонячних електростанцій. Так, у листопаді 2020 року зафіксували понад 27 000 українських родин, які встановили домашні СЕС.

Загальна потужність електричних батарей складає понад 700 мегаватів, а розмір інвестицій – понад пів мільярда євро, повідомляє Укрінформ.

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Чому зріс попит на СЕС?

Перш за все, домашні сонячні електростанції роблять користувачів незалежними від платіжок за електроенергію. Встановлення СЕС забезпечує можливість самостійно генерувати енергію і використовувати її на власний розсуд. Ба більше, надлишок цієї електроенергії реалізують в мережу, як наслідок – власник повертає свої інвестиції, продаючи збережені кіловати енергії за "зеленим тарифом". Тож будинки з СЕС є більш енергоефективними.

Підвищення енергоефективності: державна програма

Наразі держава активно підтримує користувачів, які хочуть зменшити плату за комунальні послуги та стати енергонезалежними. Існує програма, за якою надається 20 відсотків відшкодування за "теплим" кредитом на встановлення твердопаливного котла. Нею скористалися понад 27 тисяч домогосподарств України.

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Відзначимо, Держенергоефективності розробило концепцію нової 5-річної цільової програми з енергоефективності. Зазначають, що підтримуватимуть встановлення "негазових" котлів, систем накопичення енергії та вирощування енергокультур.