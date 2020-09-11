Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії IRENA встановило, що у 2019 році вартість енергії, виробленої за допомогою сонячних панелей, впала на 82 відсотки, а використання систем концентрованої сонячної енергії – на 47 відсотків.

Водночас енергія вітру, що виробляється вітрогенераторами на суші, подешевшала на 39 відсотків, а вітряними установками в океані – на 29 відсотків. Дана тенденція зниження вартості енергії пояснюється впровадженням інноваційних технологій, нарощуванням обсягів, збільшенням конкуренції та отриманням досвіду, відзначає IRENA.

Цікаво: Веганська пляшка та кавова тканина: 20 інноваційних ідей зеленого бізнесу

Відзначається, що у 2019 році обсяг сонячної енергії, одержуваної по всьому світу, виріс до 580 ГВт. За даними агентства, великі сонячні електростанції виробляли енергію за ціною 0,068 доларів за одну кіловат-годину. У 2010 році ціна становила 0,378 долара.

Як змінювалися ціни на енергію?

у 2018 році вартість енергії сонця подешевшала на 13,1 відсотки;

найсильніше вона подешевшала в: Іспанії, Італії, Індії, Китаї, Південній Кореї;

на 47-80 відсотків скоротилися витрати на установку та експлуатацію сонячних батарей в приватних будинках;

у 2019 році вартість енергії, що виробляється на великомасштабних електростанціях вперше опустилася нижче 1000;

доларів і склала 995 доларів (це на 18 відсотків нижче, ніж у 2018 році, і на 79 відсотків менше, ніж у 2010 році).

У 2010 році всі установки, що використовують поновлювані джерела енергії, коштували 210 мільярдів доларів і могли виробляти 88 ГВт. А у 2019 році введення в експлуатацію обладнання, здатного виробляти у два рази більше електрики, потребувала витрат в розмірі 253 мільярдів доларів, – відзначають представники IRENA.

Сьогодні побудова великих сонячних або вітрових електростанцій коштує значно дешевше створення та обслуговування електростанцій, які видобувають енергію, переробляючи викопне паливо.

Додамо, у 2020 році зниження вартості триває: