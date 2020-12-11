Сегодня в Украине стремительно растет рынок солнечных электростанций. Так, в ноябре 2020 года зафиксировали более 27 000 украинских семей, которые установили домашние СЭС.

Общая мощность электрических батарей составляет более 700 мегаватт, а размер инвестиций – более полумиллиарда евро, сообщает Укринформ.

Читайте также: На сколько подешевела солнечная энергия за последние 10 лет

Почему вырос спрос на СЭС?

Прежде всего, домашние солнечные электростанции делают пользователей независимыми от платежек за электроэнергию. Установление СЭС обеспечивает возможность самостоятельно генерировать энергию и использовать ее на свое усмотрение. Более того, избыток этой электроэнергии реализуют в сеть, как следствие – владелец возвращает свои инвестиции, продавая сохраненные киловатты энергии по "зеленому тарифу". Поэтому дома с СЭС являются более энергоэффективными.

Повышение энергоэффективности: государственная программа

Сейчас государство активно поддерживает пользователей, которые хотят уменьшить плату за коммунальные услуги и стать энергонезависимыми. Существует программа, по которой предоставляется 20 процентов возмещения по "теплому" кредиту на установку твердотопливного котла. Ею воспользовались более 27 000 домохозяйств Украины.

Примечательно: Во Львове запускают экологические автобусы: как они выглядят – фото, видео

Отметим, Госэнергоэффективности разработало концепцию новой 5-летней целевой программы по энергоэффективности. Отмечают, что будут поддерживать установление "негазовых" котлов, систем накопления энергии и выращивание энергокультур.