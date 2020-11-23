На вулицях Львова з'являться 8 екологічних автобусів, їх придбали приватні перевізники. Особливість такого транспорту полягає у тому, що він працює на газі.

Найближчим часом їх мають намір розмитнити, після цього їх поставлять на облік, про це повідомили у Львівській міській раді.

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3а попередньою інформацією, у п'ятницю, 27 листопада, автобуси виїдуть на маршрут №25, який курсує від ТЦ "Кінг Крос" до вулиці Богдана Хмельницького.

Довідка. Автобуси виготовляє компанія Solaris. Вони можуть перевозити до 92 пасажирів – є 37 сидячих місць та ще 55 стоячих. Довжина транспорту сягає 12 метрів.

Екологічні транспорті засоби придбали приватні перевізники Львова – ТзОВ "Міра і К", "АТП-14 630" ТзОВ "Фіакр Львів". Вони об'єднані у концерн "ЕкоПасТранс".

Екологічні автобуси виїдуть на вулиці Львова / Фото ЛМР



Як виглядає екологічний автобус Solaris: дивіться відео ЛМР

Зауважимо, що автобуси Solaris, які незабаром з'являться на вулицях Львова, є низькопідлоговими – вони можуть перевозити людей з інвалідністю чи дітей у візочках.

Довідка. Solaris Bus&Coach – це польська компанія, яка базується поблизу міста Познань. Вона є наступником фірми Neoplan Polska, яка працювала з 1994 по 2001 роки.