У Львові запускають екологічні автобуси: як вони виглядають – фото, відео
На вулицях Львова з'являться 8 екологічних автобусів, їх придбали приватні перевізники. Особливість такого транспорту полягає у тому, що він працює на газі.
Найближчим часом їх мають намір розмитнити, після цього їх поставлять на облік, про це повідомили у Львівській міській раді.
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3а попередньою інформацією, у п'ятницю, 27 листопада, автобуси виїдуть на маршрут №25, який курсує від ТЦ "Кінг Крос" до вулиці Богдана Хмельницького.
Екологічні транспорті засоби придбали приватні перевізники Львова – ТзОВ "Міра і К", "АТП-14 630" ТзОВ "Фіакр Львів". Вони об'єднані у концерн "ЕкоПасТранс".
Екологічні автобуси виїдуть на вулиці Львова / Фото ЛМР
Як виглядає екологічний автобус Solaris: дивіться відео ЛМР
Зауважимо, що автобуси Solaris, які незабаром з'являться на вулицях Львова, є низькопідлоговими – вони можуть перевозити людей з інвалідністю чи дітей у візочках.
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