Міністерство оборони та державне підприємство "Антонов" готуються до підписання контракту, що передбачає будівництво трьох нових транспортних літаків Ан-178.

Так, Україна отримає держзамовлення на будівництво нових вітчизняних літаків вперше за 29 років. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, повідомляє Радіо Свобода.

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За час незалежності України ми жодного разу не замовляли нові літаки,

– зазначив Олег Уруський.

Окрім будівництва нових літаків планується ремонт бронетанкової техніки й закупівля артилерійських систем. В результаті вдасться виконати державне оборонне замовлення на 2020 рік, з реалізацією якого виникли труднощі.

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Ан-178: що відомо?

Ан-178 – це український близькомагістральний транспортний літак з турбореактивними двигунами, що розроблений київським ДП "Антонов" на базі пасажирського Ан-158. Вантожопідйомність – 18 тонн. Вартість одного літака складає від 40 до 70 мільйонів доларів. Будівництво першого літака розпочалося у 2010 році, а перший політ відбувся 7 травня 2015 року.