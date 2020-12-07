Министерство обороны и государственное предприятие "Антонов" готовятся к подписанию контракта, предусматривающего строительство трех новых транспортных самолетов Ан-178.

Так, Украина получит госзаказ на строительство новых отечественных самолетов впервые за 29 лет. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, сообщает Радио Свобода.

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За время независимости Украины мы ни разу не заказывали новые самолеты,

– отметил Олег Уруский.

Кроме строительства новых самолетов планируется ремонт бронетанковой техники и закупка артиллерийских систем. В результате удастся выполнить государственный оборонный заказ на 2020 год, с реализацией которого возникли трудности.

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Ан-178: что известно?

Ан-178 – это украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями, разработанный киевским ГП "Антонов" на базе пассажирского Ан-158. Грузоподъемность – 18 тонн. Стоимость одного самолета составляет от 40 до 70 миллионов долларов. Строительство первого самолета началось в 2010 году, а первый полет состоялся 7 мая 2015 года.