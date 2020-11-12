В Івано-Франківській бригаді тактичної авіації відбулися планові льотні зміни. Пілоти вчилися вести групові та поодинокі повітряні бої на винищувачах МіГ-29. Вони тренувалися воювати в небі вдень та вночі за складних погодних умов.

За одну льотну зміну пілотам бригади вдалося виконати близько 30 польотів, а загальний наліт склав понад 15 годин, повідомляє АрміяІнформ.

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Підкреслимо, що одним з основних завдань команди є бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави та захист важливих об’єктів від удару з повітря.

Пілоти МіГ-29 провели тренувальні повітряні бої / Фото АрміяІнформ

Практика – понад усе

Фахівці зазначають, що для успішного проведення переможного повітряного бою необхідно постійно практикуватися та відточувати свої навички. Так, двічі-тричі на тиждень бригада тренується на летовищі. Регулярність тренувань дозволяє льотчикам бути в тонусі, підтримувати повітряний вишкіл, а також постійно вдосконалювати навички пілотування.

Як усе відбувається

Насамперед, першими на аеродром прибувають: технічний персонал, інженери та підрозділи забезпечення. Вони починають свою роботу за чотири години до початку польотів. Завершується захід за дві години після приземлення усіх машин. Варто відзначити, що навчання проводять як вдень, так і вночі, тож нерідко робочий день наземних фахівців завершується далеко за північ.

Пілоти МіГ-29 провели тренувальні повітряні бої / Фото АрміяІнформ

Підсумовують, що наразі бригада забезпечена усім необхідним, аби виконати поставлені завдання на рік. Команді вдалося отримати відремонтовані та модернізовані літаки, а також авіагас для планування льотних змін найвищої інтенсивності.