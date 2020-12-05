Міністерство цифрової трансформації анонсувало проєкт, що передбачає створення рівного доступу до електронних послуг серед різних верств населення. Його бюджет складатиме 128 мільйонів гривень.

Проєкт "Електронні, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (Підтримка DIA) впроваджуватимуть за підтримки Уряду Швеції та ПРООН упродовж трьох місяців. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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Мета

Головне завдання – створити доступні та швидкі онлайн-сервіси електронних адміністративно-соціальних послуг для кожного українця, незалежно від його цифрових можливостей. Партнери ініціативи відзначають, що за останні декілька років Україна зробила неабиякий прорив у цифровізації держави та її функцій. Так, співпраця допоможе подолати цифровий розрив між поколіннями та соціальними верствами населення.

Нові цифрові рішення розроблять для: старших людей та пенсіонерів; ветеранів; молоді, що проживає на територіях, уражених конфліктом; жителів сільської місцевості; етнічних меншин та ВПО, а також малозабезпечених громадян.

Проєкт передбачає інклюзивний підхід та врахування ґендерних аспектів при розробці послуг, щоб Україна, переводячи державні послуги в електронний формат, не залишила нікого без уваги,

– сказала представниці ПРООН Дафіна Ґерчева.

Що впроваджуватимуть?

Автори проєкту прагнуть відшукати та реалізувати необхідні ефективні рішення для досягнення найвищого рівня комфорту користувачів та ефективності цифрових сервісів. Команда працюватиме в таких напрямках:

розробка комплексних послуг для вразливих груп населення;

створення програмного забезпечення та необхідного обладнання;

підвищення рівня цифрової грамотності та кібергігієни;

створення безперебійного доступу до інформаційно-комунікаційних технологій;

створення програми з цифрової освіти;

впровадження системи підвищення кваліфікації;

створення служб підтримки користувачів сервісів;

співпраця з офісом Уповноваженого з прав людини.

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