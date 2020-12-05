Розвиток доступних електронних послуг: в Україні анонсували новий проєкт – що впроваджуватимуть
Міністерство цифрової трансформації анонсувало проєкт, що передбачає створення рівного доступу до електронних послуг серед різних верств населення. Його бюджет складатиме 128 мільйонів гривень.
Проєкт "Електронні, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (Підтримка DIA) впроваджуватимуть за підтримки Уряду Швеції та ПРООН упродовж трьох місяців. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
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Мета
Головне завдання – створити доступні та швидкі онлайн-сервіси електронних адміністративно-соціальних послуг для кожного українця, незалежно від його цифрових можливостей. Партнери ініціативи відзначають, що за останні декілька років Україна зробила неабиякий прорив у цифровізації держави та її функцій. Так, співпраця допоможе подолати цифровий розрив між поколіннями та соціальними верствами населення.
Проєкт передбачає інклюзивний підхід та врахування ґендерних аспектів при розробці послуг, щоб Україна, переводячи державні послуги в електронний формат, не залишила нікого без уваги,
– сказала представниці ПРООН Дафіна Ґерчева.
Що впроваджуватимуть?
Автори проєкту прагнуть відшукати та реалізувати необхідні ефективні рішення для досягнення найвищого рівня комфорту користувачів та ефективності цифрових сервісів. Команда працюватиме в таких напрямках:
- розробка комплексних послуг для вразливих груп населення;
- створення програмного забезпечення та необхідного обладнання;
- підвищення рівня цифрової грамотності та кібергігієни;
- створення безперебійного доступу до інформаційно-комунікаційних технологій;
- створення програми з цифрової освіти;
- впровадження системи підвищення кваліфікації;
- створення служб підтримки користувачів сервісів;
- співпраця з офісом Уповноваженого з прав людини.
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