Министерство цифровой трансформации анонсировало проект, предусматривающий создание равного доступа к электронным услугам среди различных слоев населения. Его бюджет составит 128 миллионов гривен.

Проект "Электронные, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" (Поддержка DIA) вбудут внедрять при поддержке Правительства Швеции и ПРООН в течение трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Интересно: Для украинцев запустили бизнес-школу онлайн: обучение бесплатное – детали

Цель

Главная задача – создать доступные и быстрые онлайн-сервисы электронных административно-социальных услуг для каждого украинца, независимо от цифровых возможностей. Партнеры инициативы отмечают, что за последние несколько лет Украина сделала большой прорыв в цифровизации государства и его функций. Так, сотрудничество поможет преодолеть цифровой разрыв между поколениями и социальными слоями населения.

Новые цифровые решения разработают для: пожилых людей и пенсионеров; ветеранов; молодых людей, проживающих на территориях, пораженных конфликтом; жителей сельской местности; этнических меньшинств и ВПО, а также малообеспеченных граждан.

Проект предусматривает инклюзивный подход и учет гендерных аспектов при разработке услуг, чтобы Украина, переводя государственные услуги в электронный формат, не оставила никого без внимания,

– сказала представительницы ПРООН Дафина Ґерчева.

Что будут внедрять?

Авторы проекта стремятся отыскать и реализовать необходимые эффективные решения для достижения высочайшего уровня комфорта пользователей и эффективности цифровых сервисов. Команда будет работать в следующих направлениях:

разработка комплексных услуг для уязвимых групп населения;

создание программного обеспечения и необходимого оборудования;

повышение уровня цифровой грамотности и кибергигиены;

создание бесперебойного доступа к информационно-коммуникационных технологий;

создание программы цифрового образования;

внедрение системы повышения квалификации;

создание служб поддержки сервисов;

сотрудничество с офисом Уполномоченного по правам человека.

Читайте также: Цифровая грамотность: Минцифры и MEGOGO создали серию подкастов