Развитие доступных электронных услуг: в Украине анонсировали новый проект – что будут внедрять
Министерство цифровой трансформации анонсировало проект, предусматривающий создание равного доступа к электронным услугам среди различных слоев населения. Его бюджет составит 128 миллионов гривен.
Проект "Электронные, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" (Поддержка DIA) вбудут внедрять при поддержке Правительства Швеции и ПРООН в течение трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
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Цель
Главная задача – создать доступные и быстрые онлайн-сервисы электронных административно-социальных услуг для каждого украинца, независимо от цифровых возможностей. Партнеры инициативы отмечают, что за последние несколько лет Украина сделала большой прорыв в цифровизации государства и его функций. Так, сотрудничество поможет преодолеть цифровой разрыв между поколениями и социальными слоями населения.
Проект предусматривает инклюзивный подход и учет гендерных аспектов при разработке услуг, чтобы Украина, переводя государственные услуги в электронный формат, не оставила никого без внимания,
– сказала представительницы ПРООН Дафина Ґерчева.
Что будут внедрять?
Авторы проекта стремятся отыскать и реализовать необходимые эффективные решения для достижения высочайшего уровня комфорта пользователей и эффективности цифровых сервисов. Команда будет работать в следующих направлениях:
- разработка комплексных услуг для уязвимых групп населения;
- создание программного обеспечения и необходимого оборудования;
- повышение уровня цифровой грамотности и кибергигиены;
- создание бесперебойного доступа к информационно-коммуникационных технологий;
- создание программы цифрового образования;
- внедрение системы повышения квалификации;
- создание служб поддержки сервисов;
- сотрудничество с офисом Уполномоченного по правам человека.
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