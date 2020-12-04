Міністерство цифрової трансформації України запустило безкоштовну бізнес-школу. Освітні курси для підприємців доступні на порталі Дія.Бізнес.

Перші серії кожного з курсів доступні за посиланнями нижче. Для продовження – необхідно авторизуватися на онлайн-платформі. Детальніше про курси – читайте у матеріалі Інноваціїй 24.

Цікаво Названа найкраща бізнес-книга 2020: Financial Times

Цей курс підійде для підприємців-початківців, які хочуть успішно розвивати власну справу у креативній сфері. Всього пропонують 5 уроків. Основні теми:

як перетворити те, що ти вмієш найкраще, у бізнес;

чому варто складати бізнес-план, але не завжди варто його дотримуватися;

що впливає на вибір команди: менеджерського колективу та лекторів;

навіщо робити відбір клієнтів та як працювати з негативними відгуками;

як шукати студентів.

Лектором курсу є Олександр Трегуб, співзасновник школи дизайну Projector Projector. Він також поділиться досвідом цієї освітньої платформи.

"Boost with Facebook Bootcamp" – курс, який допоможе підприємцям правильно заявити про себе в інтернеті. Для слухачів доступні 5 уроків. Основні теми:

як опанувати базові навички онлайн-маркетингу на платформах Facebook та Instagram;

як створювати рекламний контент і не тільки;

як масштабувати свій бізнес за допомогою ефективних діджитал-інструментів.



"Boost with Facebook Bootcamp" – як використовувати інтернет у роботі / Фото Unsplash

Курс підійде потенційним підприємцям, які хочуть заснувати власну справу у сфері виробництва текстилю. 6 уроків охоплять такі теми:

як створити прибутковий текстильний бізнес;

чому важливо працювати над особистим брендом компанії;

секрети вдалого виходу на міжнародний ринок та успіху в Україні;

про досвід еко-бренду DevoHome.

Цей курс складається з 6 уроків. Прослухати їх пропонують тим, хто має намір відкрити власну справу у сфері виробництва кераміки. Основні теми:

як знайти вдалу ідею та перетворити її на успішний бізнес;

чого слід навчитися, аби не прогоріти;

навіщо ризикувати та залучати творчість

як працювати зі штатом та виходити з криз;

про досвід "Донбаскераміки" та крафтової майстерні Parasolya.



Як розпочати бізнес у сфері виробництва кераміки / Фото Unsplash

Це – освітній серіал для підприємців-початківців у сфері технологій. Загалом курс поділяється на 7 уроків, які розкривають наступні питання:

де знайти вдалу ідею для створення бізнесу у сфері технологій;

як знайти гроші та інвестиції;

як побудувати правильний маркетинг;

чому важливо бути соціально відповідальним;

про освід найуспішнішого стартапу Petcube.

До теми Нічне бачення та "ветеринарний" чат: Petcube випустили нову камеру – відео

Курс про бізнес у сфері харчової промисловості допоможе зрозуміти, як побудувати успішний бізнес. Доступні 10 тематичних уроків про те:

як правильно побудувати стратегію менеджменту;

як без грошей залучити топ-блогерів до просування;

чому важлива впізнаваність бренду;

де шукати канали збуту та виходи на експорт;

як ефективно побудувати роботу колективу та масштабувати компанію;

про досвід "Ф'ючіпсів".

"Фінансова грамотність для підприємців"

Цей курс допоможе покращити свої навички в управлінні фінансами. 20 уроків про основи фінансової грамотності міститимуть інформацію про те:

як порахувати фінанси бізнесу на його старті та що для цього потрібно знати;

як зрозуміти важливі показники діяльності бізнесу, кому і для чого вони потрібні;

як на старті проєкту порахувати його прибутковість;

як скласти необхідні розрахунки для подальшого спілкування з інвесторами або банками.



Освоїти основи фінансової грамотності – must have для кожного / Фото Unsplash

"10 кроків для початку власної справи"

Освітній серіал "10 кроків для початку власної справи" допоможе зрозуміти, як вести бізнес та що для цього потрібно. Він передбачає 10 уроків про те: