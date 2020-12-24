Талановитий дизайнер створює унісекс-сорочки з перероблених матеріалів, а також прикрашає їх камінням та кристалами. Бренд OMELIA пропонує посадку oversize – вироби підходять як для чоловіків, так і для жінок. Про це йдеться у матеріалі The Village Україна.

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