Українець представив колекцію сорочок з перероблених матеріалів: фото
Український дизайнер Костя Омеля запустив першу колекцію сорочок монобренду OMELIA. Вони виготовлені з перероблених матеріалів.
Талановитий дизайнер створює унісекс-сорочки з перероблених матеріалів, а також прикрашає їх камінням та кристалами. Бренд OMELIA пропонує посадку oversize – вироби підходять як для чоловіків, так і для жінок. Про це йдеться у матеріалі The Village Україна.
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Сорочки з перероблених матеріалів бренду OMELIA / Фото OMELIA
Дизайнер дарує нове життя матеріалам із секонд-хенду, а також працює з речами власної студії T-Dress, де і відбувається апсайклінг виробів.
Сорочки з перероблених матеріалів бренду OMELIA / Фото OMELIA
Сорочки з перероблених матеріалів бренду OMELIA / Фото OMELIA
Де придбати?
Колекція OMELIA by Kostya Omelia ексклюзивно представлена у київському ЦУМ. Також стильні сорочки можна переглянути та замовити на офіційній сторінці бренду в Instagram.
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