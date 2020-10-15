Дизайнер Джонатан Андерсон представив нову колекцію екологічних сумок під назвою Belt Tote. Вони на 100 відсотків вироблені з відходів, а саме – шляхом переробки використаних пластикових пляшок. Зазначають, що на виготовлення однієї одиниці товару йде приблизно дев'ять пляшок об'ємом 0,5 літра.

Відповідальність за планету

Дизайнер переконаний, що сьогодні як ніколи актуально долучатися до покращення екологічного стану довкілля. Своїми витворами він підкреслює необхідність поважного ставлення до навколишнього середовища, Hypebae.

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Ми з моєю командою довгий час шукали способи зробити бренд більш стійким і наразі досягли разючих успіхів стосовно тканин та матеріалів. Мені було важливо зробити ще більше екологічно чистих та безпечних товарів, які все одно виглядатимуть як J.W. Аnderson. Ми повинні зберігати якість і рівень майстерності. Я думаю, що з даними матеріалами нам це вдасться, – розповідає дизайнер.

Сумка Belt Tote​ / Офіційний сайт J.W. Anderson

Скільки коштує екологічний аксесуар?

Наразі на офіційному сайті сумка з перероблених пляшок коштує 530 доларів та представлена в чотирьох кольорах. Крім того, незабаром в продажі також з’являться екологічні гаманці та рюкзаки.

Довідка

Джонатан Андерсен – дизайнер, який став відомим у 2008 році завдяки своїй епатажній андрогенній колекції. Він знайшов кардинально новий підхід до чоловічого та жіночого гардеробу: об'єднав два стилі та зруйнував межі між статями. Родзинка його речей – це те, що вони пасують як чоловікам, так і жінкам.