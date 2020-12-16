На Закарпатті подружжя музикантів Віктор та Ірина Янцо розпочали виготовляти дизайнерські екоялинки з дерева. До того ж незвичайний новорічний символ виконано в одному з найпопулярніших сучасних стилів – "лофт".

Спочатку новоспечені майстри виготовили екоялинку для себе та опублікували відео в мережі. Новорічний аксесуар, який не шкодить довкіллю, припав до душі широкому загалу. Так, пара отримала перші замовлення від поціновувачів виробу, пише Укрінформ.

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Як виникла ідея?

Музиканти розповідають, що під час відсутності концертної діяльності у зв'язку з карантинними обмеженнями вони зайнялися меблевим виробництвом. На підприємстві залишилося багато дерев'яних рейок, яким майстри знайшли нове застосування. Самобутня дерев'яна ялинка дуже сподобалася маленьким дітям, адже вона відкриває необмежені можливості для творчості.

Це саме те, що потрібно творчим людям: можна фантазувати із прикрасами, гірляндами, дизайном… Зрештою, це філософія антиспоживацтва – дозволяє використати для дизайну свята підручні речі, зберігши таким чином живі дерева для лісу,

– акцентує майстриня Ірина Янцо.