Талантливый дизайнер создает унисекс-рубашки из переработанных материалов, а также украшает их камнями и кристаллами. Бренд OMELIA предлагает посадку oversize – изделия подходят как для мужчин, так и для женщин. Об этом говорится в материале The Village Украина.

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