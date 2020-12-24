Украинец представил коллекцию рубашек из переработанных материалов: фото
Украинский дизайнер Костя Омеля запустил первую коллекцию рубашек монобренда OMELIA. Они изготовлены из переработанных материалов.
Талантливый дизайнер создает унисекс-рубашки из переработанных материалов, а также украшает их камнями и кристаллами. Бренд OMELIA предлагает посадку oversize – изделия подходят как для мужчин, так и для женщин. Об этом говорится в материале The Village Украина.
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Рубашки из переработанных материалов бренда OMELIA / Фото OMELIA
Дизайнер дарит новую жизнь материалам из секонд-хенда, а также работает с вещами собственной студии T-Dress, где и происходит апсайклинг изделий.
Рубашки из переработанных материалов бренда OMELIA / Фото OMELIA
Рубашки из переработанных материалов бренда OMELIA / Фото OMELIA
Где приобрести?
Коллекция OMELIA by Kostya Omelia эксклюзивно представлена в киевском ЦУМ. Также стильные рубашки можно просмотреть и заказать на официальной странице бренда в Instagram.
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