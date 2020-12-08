Нещодавно оприлюднили світовий рейтинг швидкості інтернету. Так, Україна посіла 58 сходинку за швидкістю кабельного інтернету і 83 місце за швидкістю мобільного інтернету. До рейтингу увійшли 176 країн світу.

За даними Speedtest Global Index, у жовтні 2020 року швидкість кабельного інтернету в Україні становила 61,78 мегабіта на секунду, а мобільного –25,15 мегабіта на секунду, розповідають Інновації 24.

Не пропустіть: Назвали найдорожчі міста світу: The Economist

Speedtest Global Index Speedtest.net – безкоштовний аналітичний вебсайт для аналізу пропускної швидкості широкосмугового інтернету. Заснований Ookla Net Metrics у 2006 році та базується у місті Каліспелл (штат Монтана, США). Тести виконуються у веббраузері через HTTP протокол шляхом Flash-програми. Зазначають, що за час існування ресурсу зроблено вже понад шість мільярдів тестів пропускної швидкості інтернет-з'єднання. Сайт також надає детальну статистику, що ґрунтується на результатах тесту. У всьому світі ці дані активно використовуються у різноманітних статтях про аналіз швидкості широкосмугового з'єднання з інтернетом.

Які країни посіли перші позиції: рейтинг

Фіксоване широкосмугове з'єднання

Топ-3 країни, в яких зафіксована найбільша швидкість кабельного інтернету:

Сінгапур – 229,42 мегабіта на секунду; Гонконг – 215,19 мегабіта на секунду; Румунія – 188.55 мегабіта на секунду.

Як зазначалося вище, Україна посіла 58 місце, випередивши В'єтнам, Австралію та Чорногорію.

Мобільний інтернет

Трійка лідерів світового рейтингу швидкості мобільного інтернету виглядає наступним чином:

Першу позицію посідає Південна Корея – 162,40 мегабіта на секунду;

Друге місце займає Китай – 140,74 мегабіта на секунду;

Третю сходинку посіли Об’єднані Арабські Емірати – 117,84 мегабіта на секунду.

Додамо, за цим показником Україна обійшла Ізраїль, Беліз та Малайзію.

Читайте також: Найрозумніше місто світу: кому дісталася престижна нагорода

Результат України у світовому рейтингу швидкості інтернету / Скріншот Speedtest Global Index