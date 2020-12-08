Оприлюднили світовий рейтинг швидкості інтернету: яке місце посіла Україна
Нещодавно оприлюднили світовий рейтинг швидкості інтернету. Так, Україна посіла 58 сходинку за швидкістю кабельного інтернету і 83 місце за швидкістю мобільного інтернету. До рейтингу увійшли 176 країн світу.
За даними Speedtest Global Index, у жовтні 2020 року швидкість кабельного інтернету в Україні становила 61,78 мегабіта на секунду, а мобільного –25,15 мегабіта на секунду, розповідають Інновації 24.
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Speedtest Global IndexSpeedtest.net – безкоштовний аналітичний вебсайт для аналізу пропускної швидкості широкосмугового інтернету. Заснований Ookla Net Metrics у 2006 році та базується у місті Каліспелл (штат Монтана, США). Тести виконуються у веббраузері через HTTP протокол шляхом Flash-програми. Зазначають, що за час існування ресурсу зроблено вже понад шість мільярдів тестів пропускної швидкості інтернет-з'єднання. Сайт також надає детальну статистику, що ґрунтується на результатах тесту. У всьому світі ці дані активно використовуються у різноманітних статтях про аналіз швидкості широкосмугового з'єднання з інтернетом.
Які країни посіли перші позиції: рейтинг
Фіксоване широкосмугове з'єднання
Топ-3 країни, в яких зафіксована найбільша швидкість кабельного інтернету:
- Сінгапур – 229,42 мегабіта на секунду;
- Гонконг – 215,19 мегабіта на секунду;
- Румунія – 188.55 мегабіта на секунду.
Мобільний інтернет
Трійка лідерів світового рейтингу швидкості мобільного інтернету виглядає наступним чином:
- Першу позицію посідає Південна Корея – 162,40 мегабіта на секунду;
- Друге місце займає Китай – 140,74 мегабіта на секунду;
- Третю сходинку посіли Об’єднані Арабські Емірати – 117,84 мегабіта на секунду.
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Результат України у світовому рейтингу швидкості інтернету / Скріншот Speedtest Global Index
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