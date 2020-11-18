Аналітики розраховують індекси вартості проживання в 133 містах світу двічі на рік. Відправною точкою слугує рівень життя в Нью-Йорку. Під час дослідження порівняли вартість майже 400 найменувань товарів і послуг в 138 категоріях, пише The Economist.

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Першу десятку Всесвітнього дослідження вартості життя очолюють:

Цюріх

Париж

Гонконг

Сінгапур

Осака

Тель-Авів

Нью-Йорк

Женева

Лос-Анджелес

Копенгаген

Відзначається, що раніше Сінгапур посідав перше місце рейтингу, проте через пандемію коронавірусу ціни знизилися, оскільки стався різкий відтік іноземців. Вперше з 2003 року населення Сінгапуру скоротилося – це призвело до зниження попиту і дефляції.

Найдешевшими містами для життя виявилися:

Алмати Каракас Лусака Ташкент Дамаск

Вартість життя значно знизилася в країнах Африки, Східної Європи, Північної та Південної Америки. Подорожчало життя в західноєвропейських містах. Це пов'язують зі зміцненням євро щодо долара. Найвище зростання цін зафіксували в Тегерані, Іран.

Життя у 2020 році: як COVID-19 впливає на вартість споживчих товарів?

Причиною значних змін в структурі витрат є всесвітній локдаун. Так, через карантинні обмеження продажі одягу та взуття різко впали, тож ціни на ці товари знизилися. Натомість ціни на комп'ютерну техніку зросли на 18,7 відсотка в порівнянні з 2019 роком. Таку тенденцію безпосередньо пов'язують з тим, що люди перейшли на віддалену роботу.

Відзначається, що під час пандемії збільшився попит на алкоголь і тютюнові вироби, після чого ціни значно зросли. Варто зауважити, що збільшилася вартість макаронів і туалетного паперу, адже ажіотаж навколо цих товарів під час карантину спровокував їх дефіцит.

Аналітики підкреслили, що через пандемію COVID-19 закрився найбільший виробничий центр побутової електроніки в китайському місті Ухань, звідки бере свій початок коронавірус.