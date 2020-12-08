Недавно обнародовали мировой рейтинг скорости интернета. Так, Украина заняла 58 место по скорости кабельного интернета и 83 место по скорости мобильного интернета. В рейтинг вошли 176 стран мира.

По данным Speedtest Global Index, в октябре 2020 скорость кабельного интернета в Украине составляла 61,78 мегабита в секунду, а мобильного – 25,15 мегабита в секунду, рассказывают Инновации 24.

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Speedtest Global Index Speedtest.net – бесплатный аналитический сайт для анализа пропускной скорости широкополосного интернета. Основан Ookla Net Metrics в 2006 году и базируется в городе Калиспелл ​​(штат Монтана, США). Тесты выполняются полностью в веб-браузере через HTTP протокол путем Flash-программы. Отмечают, что за время существования ресурса сделано уже более шести миллиардов тестов пропускной скорости интернет-соединения. Сайт также предоставляет подробную статистику, основанную на результатах теста. Во всем мире эти данные уже использовались множество раз в различных статьях об анализе скорости широкополосного соединения с интернетом.

Какие страны заняли первые позиции: рейтинг

Фиксированное широкополосное соединение

Топ-3 страны, в которых зафиксирована максимальная скорость кабельного интернета:

Сингапур – 229,42 мегабита в секунду; Гонконг – 215,19 мегабита в секунду; Румыния – 188.55 мегабита в секунду.

Как отмечалось выше, Украина заняла 58 место, опередив Вьетнам, Австралию и Черногорию.

Мобильный интернет

Тройка лидеров мирового рейтинга скорости мобильного интернета выглядит следующим образом:

Первую позицию занимает Южная Корея – 162,40 мегабита в секунду;

Второе место занимает Китай – 140,74 мегабита в секунду;

Третью строчку заняли Объединенные Арабские Эмираты – 117,84 мегабита в секунду.

Добавим, по этому показателю Украина обошла Израиль, Белиз и Малайзию.

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Результат Украины в мировом рейтинге скорости интернета / Скриншот Speedtest Global Index