Шанхай визнали "найрозумнішим містом у світі" на Всесвітній виставці-конгресі Smart City Expo. Це перше китайське місто, якому вдалося отримати таку нагороду.

Щорічно World Smart City Awards вручають, аби сприяти різноманітності, інклюзивності, рівності та безпеці, про це повідомляє "Сіньхуа".

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Гендиректор Smart City Expo підкреслив, що нагорода є всебічною демонстрацією ефективності та досягнень будівництва розумного міста Шанхай за останні роки.

За словами заступника мера Шанхая, місто надає великого значення провідній ролі цифровізації, мережевих зв'язків та інтелекту у розвитку міст.

Китайське місто й надалі буде сприяти цифровій трансформації та прагненням побудувати розумне місто, яке забезпечує відчуття вигоди, щастя та безпеки для своїх жителів.

Цікаво! Починаючи з 2011 року, цей захід проводять у Барселоні кожного листопада. У 2019 році нагороду отримала шведська столиця Стокгольм.

У 2020 році через пандемію COVID-19 він відбувся у Барселоні, Шанхаї та Нью-Йорку водночас – як в режимі онлайн, так і поза мережею.

Цікаві факти про Шанхай

Це мегаполіс на сході Китаю, а також найбільше місто країни за чисельністю населення. Там живе понад 24 мільйони людей.

Площа цього китайського міста – 6340,5 квадтраних кілометрів. Для порівняння – площа Києва є приблизно у 7,5 разів меншою.

Міська мережа метро у мегаполісі є найбільшою у світі, її китайцям вдалося побудувати всього лише за 15 років.

Раніше Шанхай потрапив до трійки лідерів у рейтингу найбільших фінансових центрів світу.

Де розташований Шанхай: дивіться на карті