Ударный БПЛА США MQ-9 Reaper проверит противовоздушную оборону на западной границе Украины.

Учения проходят в зоне ответственности воздушного командования "Запад" и являются крайне важным элементом сотрудничества со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

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Двустороннее обучение развивает успехи совместных украино-американских тренировок в рамках серии учений "Чистое Небо". Главная цель – испытание системы противовоздушной обороны нашего государства, обмен опытом и реагирование на актуальные вызовы технологического настоящего.

Подразделения Воздушных Сил будут осуществлять выявление, отслеживание, захват цели на сопровождение, а также имитировать уничтожения беспилотника MQ-9 Reaper.

Ударный БПЛА США проверяет украинскую ПВО / Фото General Atomics Aeronautical Systems

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Что известно о MQ-9 Reaper?

Разведывательно-ударный БПЛА – разработка компании General Atomics Aeronautical Systems для использования в ВВС и ВМС Соединенных Штатов и Британских Королевских военно-воздушных силах. Беспилотник создан на основе MQ-1 Predator и оснащен турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 километров в час. Практический потолок составляет 13 000 метров. Максимальная продолжительность полета – 24 часа. Может быть вооружен противотанковыми ракетами AGM-114 Hellfire класса "воздух-земля", управляемыми бомбами Mark 82 и другим оснащением.