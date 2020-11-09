Безпілотники для протидії тероризму: в Україні протестували їх технічні можливості
Управління авіації та поліції на воді спільно зі спецпризначенцями департаменту "КОРД" взяли участь у тренувальних зборах з використання безпілотних авіаційних комплексів та систем їхньої протидії для боротьби з тероризмом.
Зазначають, що навчально-тренувальний збір проходив за координації Служби безпеки України. Про це повідомило Управління авіації та поліції на воді у Facebook.
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Під час відпрацювання завдань представник Управління виконував навчальну роль. Командир розвідки:
- забезпечив збір та аналіз розвідданих з 5 безпілотних авіаційних комплексів;
- організував дії штурмової групи.
"КОРД" протестували безпілотники / Фото Управління авіації та поліції на воді
Крім того, було проведено демонстрацію роботи безпілотного авіаційного комплексу Управління. Відзначається, що командування ЗСУ високо оцінило технічні можливості комплексу.
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