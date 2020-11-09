Управління авіації та поліції на воді спільно зі спецпризначенцями департаменту "КОРД" взяли участь у тренувальних зборах з використання безпілотних авіаційних комплексів та систем їхньої протидії для боротьби з тероризмом.

Зазначають, що навчально-тренувальний збір проходив за координації Служби безпеки України. Про це повідомило Управління авіації та поліції на воді у Facebook. Читайте також: Безпілотник з українським двигуном випробували в Туреччині: потужне відео Під час відпрацювання завдань представник Управління виконував навчальну роль. Командир розвідки: забезпечив збір та аналіз розвідданих з 5 безпілотних авіаційних комплексів;

організував дії штурмової групи. "КОРД" протестували безпілотники / Фото Управління авіації та поліції на воді Комісія ЗСУ оцінила дії поліціянтів під час виконання завдання на відмінно. Крім того, було проведено демонстрацію роботи безпілотного авіаційного комплексу Управління. Відзначається, що командування ЗСУ високо оцінило технічні можливості комплексу.