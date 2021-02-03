У Туреччині презентували безпілотний електричний автобус: чим особливий

В Анкарі представили перший безпілотний електроавтобус власного виробництва. Otonom Atak Electric розробили турецькі інженери компаній Karsan та ADASTEC.
Джерело: інформаційне агентство "Анадолу"
Компанії вже готові запустити комерційне виробництво транспортного засобу.
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Споживання чистої енергії наразі є пріоритетним напрямком у всьому світі, тож автобус 4-го покоління Otonom Atak Electric стане нашою гордістю. Вітаю Karsan і ADASTEC з цією розробкою,
– відзначив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.
Безпілотний електроавтобус Otonom Atak Electric / Фото Karsan
Otonom Atak Electric – це перший в Європі та США електричний безпілотний автобус 4-го покоління. Автономний транспортний засіб працює від електроакумуляторів. Відзначається, що автобус може проходити до 300 кілометрів на одному заряді. Інноваційний автобус є майже безшумним. Довжина Otonom становить 8 метрів, він вміщує понад 50 пасажирів.
Безпілотний електроавтобус Otonom Atak Electric / Фото Karsan
До слова, президент Туреччини заявив про амбітні наміри побудувати безпілотний електричний автобус довжиною 24 метри до кінця поточного року.
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Зауважимо, безпілотний громадський транспорт стрімко набуває популярності в усьому світі. Такі автобуси вже курсують у США, Канаді, Китаї, Німеччині, Франції, Швеції та інших країнах.