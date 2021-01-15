На вулицях Луцька з'являться 9 розумних зупинок для громадського транспорту. Першу з них вже почали облаштовувати біля Центрального універмагу міста.

Як облаштують зупинки

На кожній з них буде інформаційне табло. Там з'являтиметься інформацію про рух громадського транспорту, про це повідомила пресслужба Луцької міської ради.

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Стіни зупинок будуть скляними, вони матимуть прозору захисну бронеплівку. Там також встановлять дерев'яні лавки для очікування транспорту.

Крім цього, зупинки облаштують сонячними батареями, спеціальними точками для підзарядки смартфону та зовнішнім освітленням.



Першу розумну зупинку встановлюють у Луцьку / Фото міської ради



Конструкцію облаштовують на зупинці "Центральний універмаг" / Фото міської ради

Також встановлять сітілайти та камери відеоспостереження. Подбають і про екологію – поставлять окремі урни для роздільного збору сміття.

Інші подробиці про проєкт

Зауважимо, що розумні зупинки у Луцьку мали з'явитися ще до кінця 2020 року. Це передбачали умови договору з грантодавцями та підрядниками. Однак через пандемію угоду з інвесторами продовжили.

Для того, щоб реалізувати проєкт, придбають сервер для збереження інформації з камер відеоспостереження. Також запустять сайт, де публікуватимуть усю необхідну інформацію про громадський транспорт.

Довідка. Сума гранту, виділеного для проєкту, становить близько 6,5 мільйонів гривень. Ще понад мільйон для співфінансування виділили з бюджету громади.