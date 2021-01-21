У провінції Хунань, яка розташована у центральній частині Китаю, з'явився незвичайний автобус-амфібія. Особливість транспортного засобу полягає в тому, що він може їздити не лише дорогами, а й по воді.

Яскравий автобус-амфібію ввели в експлуатацію в мальовничому районі міста Чанша, яке розташоване на узбережжі річки Сяньцзян. Про це повідомляє Hunan.gov.

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Експерти вважають, що автобус-амфібія – це транспорт майбутнього, який може безпечно пересуватися за будь-яких погодних умов. Завдяки унікальній конструкції він може курсувати не лише по дорозі, а й по воді. Салон автобуса вміщує близько 50 пасажирів.

Таке рішення може допомогти подолати затори у найближчому майбутньому. За офіційними даними, близько 20 китайських населених пунктів входять до переліку міст світу з найбільш перевантаженими дорогами. Крім того, плавучі автобуси вже випробовують у Лондоні, Амстердамі, Гамбурзі та Будапешті.