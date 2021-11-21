Зауважимо, що БПЛА отримають двигуни від українських компаній ДП "Івченко-Прогрес" (АІ-450) та АТ "Мотор Січ" (МС-500). Інноваційний Akinci постачатиметься у різних версіях – морського базування, ударна та розвідувальна. Відтак, кожна конфігурація потребує різного двигуна.

Варте уваги Бойове застосування безпілотників Bayraktar в Україні розвиватиметься, – головнокомандувач ЗСУ

Про безпілотник

Bayraktar Akıncı TIHA – важкий ударний безпілотник. Роботи над дроном стартували у 2018 році. Вже наступного року відбулися перші наземні випробування, а також – тестовий політ, у межах якого перевірили усі системи літального апарату. Зокрема, відмінну роботу продемонстрували українські двигуни.

Дрон розробляється з урахуванням досвіду застосування таких апаратів у сучасних збройних конфліктах. БПЛА має отримати озброєння, що застосовується у пілотованих літаках. Крім того, його обладнають сучасними системами спостереження.

Заявлені характеристики

розмах крила – 20 метрів

корисне навантаження – 1 350 кілограмів;

висота польоту – 12 000 метрів;

кількість двигунів – 2;

тривалість польоту – 24 години.

Новітній Bayraktar Akinci: дивіться відео