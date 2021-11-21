Зауважимо, що БПЛА отримають двигуни від українських компаній ДП "Івченко-Прогрес" (АІ-450) та АТ "Мотор Січ" (МС-500). Інноваційний Akinci постачатиметься у різних версіях – морського базування, ударна та розвідувальна. Відтак, кожна конфігурація потребує різного двигуна.
Варте уваги Бойове застосування безпілотників Bayraktar в Україні розвиватиметься, – головнокомандувач ЗСУ
Про безпілотник
Bayraktar Akıncı TIHA – важкий ударний безпілотник. Роботи над дроном стартували у 2018 році. Вже наступного року відбулися перші наземні випробування, а також – тестовий політ, у межах якого перевірили усі системи літального апарату. Зокрема, відмінну роботу продемонстрували українські двигуни.
Дрон розробляється з урахуванням досвіду застосування таких апаратів у сучасних збройних конфліктах. БПЛА має отримати озброєння, що застосовується у пілотованих літаках. Крім того, його обладнають сучасними системами спостереження.
Заявлені характеристики
- розмах крила – 20 метрів
- корисне навантаження – 1 350 кілограмів;
- висота польоту – 12 000 метрів;
- кількість двигунів – 2;
- тривалість польоту – 24 години.
Новітній Bayraktar Akinci: дивіться відео