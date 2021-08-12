Турецька компанія Baykar, яка спеціалізується на розробці безпілотних літальних апаратів, збирається реалізувати новий проєкт в Україні. Так, фірма побудує науково-дослідний центр передових технологій в аерокосмічній інженерії та виробничий центр по збірці БПЛА.