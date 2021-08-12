Передбачається, що інвестиції Baykar становитимуть 100%. Наразі розробляється відповідний проєкт.
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Що відомо
В межах проєкту передбачено:
- побудова новітнього центру науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
- створення виробничих потужності та збірки БПЛА;
- розробка цехів техобслуговування і ремонту з супровідними сервісами.
Крім того, Baykar виступає за:
- розробку механізму, дорожньої карти для залучення інвестицій турецьких компаній в оборонно-промисловий комплекс України;
- співпрацю у сфері оборонних технологій (НДДКР, підтримка стартапів, локалізація виробництв);
- створення індустріального парку та технопарку оборонних технологій для українських і турецьких підприємств.