Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори з генеральним директором турецької компанії Вaykar Makina Халюком Байрактаром. У межах зустрічі сторони обговорили створення постійної робочої групи з питань безпілотної авіації у Збройних Силах України.

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Мені приємно, що ми говорили однією мовою, адже маємо спільне бачення потенціалу розвитку і застосування безпілотної авіації,

– відзначив головнокомандувач.

Валерій Залужний та Халюк Байрактар / Фото з фейсбуку Валерія Залужного

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Залужний підкреслив, що ударні безпілотні комплекси Bayraktar TB2 довели свою ефективність, зокрема у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, турецька компанія впевнено налаштована продовжувати виробництво безпілотників останнього покоління Akinci. Відомо, що на ці літальні апарати встановлюються українські двигуни.

Сторони розвиватимуть безпілотну авіацію / Фото з фейсбуку Валерія Залужного

Нагадаємо, 29 вересня 2021 року Міноборони України підписала меморандум про співпрацю з турецькою Baykar. Зокрема, йдеться про будівництво навчально-випробувального центру з експлуатації літальних апаратів Bayraktar TB2. Центр відповідатиме за обслуговування, ремонт, модернізацію БПЛА та навчання персоналу. У найближчому майбутньому планується відкриття заводу з виробництва "байрактарів" безпосередньо в Україні. Фахівці працюють над створенням потужностей для виробництва безпілотників.

Повний текст публікації Валерія Залужного:

Сьогодні мав важливу зустріч з Генеральним директором турецької компанії "Вaykar Makina" паном Халюком Байрактаром. Ми обговорили створення постійно діючої робочої групи з питань безпілотної авіації у Збройних Силах України.

Ударні безпілотні комплекси Bayraktar TB2 довели свою ефективність, у тому числі й у районі проведення операції Об’єднаних сил. Тому ми продовжуємо нарощувати тактику й методику їх бойового застосування для стримування російської агресії і захисту інтересів України.

Я дякую пану Халюку Байрактару за підтримку Збройних Сил України і відкритість до подальшої співпраці. Мені приємно, що ми говорили однією мовою, адже маємо спільне бачення потенціалу розвитку і застосування безпілотної авіації.

У планах компанії – продовження виробництва безпілотників останнього покоління "Akinci", на який встановлюються українські двигуни.

"Вaykar Makina" працює над будівництвом та облаштуванням спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту і модернізації БПЛА. Також передбачено навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar, меморандум про що було укладено між Україною та Туреччиною 29 вересня 2021 року.