Отметим, что БПЛА получат двигатели от украинских компаний ГП "Ивченко-Прогресс" (АИ-450) и АО "Мотор Сич" (МС-500). Инновационный Akinci будет поставляться в разных версиях – морского базирования, ударная и разведывательная. Следовательно, каждая конфигурация требует разного двигателя.

Примечательно Боевое применение беспилотников Bayraktar в Украине будет развиваться, – главнокомандующий ВСУ

О беспилотнике

Bayraktar Akıncı TIHA – тяжелый ударный беспилотник. Работы над дроном стартовали в 2018 году. Уже в следующем году состоялись первые наземные испытания, а также – тестовый полет, в рамках которого проверили все системы летательного аппарата. В частности, отличную работу продемонстрировали украинские двигатели.

Дрон разрабатывается на основе опыта применения таких аппаратов в современных вооруженных конфликтах. БПЛА должен получить вооружение, которое применяется в пилотируемых самолетах. Кроме того, его оборудуют современными системами наблюдения.

Заявленные характеристики

размах крыла – 20 метров

полезная нагрузка – 1350 килограммов;

высота полета – 12 000 метров;

количество двигателей – 2;

продолжительность полета – 24 часа.

Новейший Bayraktar Akinci: смотрите видео