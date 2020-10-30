Українські стартапи у сфері екології та здоров'я перемогли на престижному конкурсі: деталі
У фіналі менторської програми Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) визначили три найбільш перспективні українські стартапи. Переможець отримав грошовий приз у розмірі 30 000 злотих, а наступні два учасники – по 10 000.
Перше місце посів проєкт Elomia – віртуальний психолог, який надає підтримку онлайн та допомагає у розв'язанні життєвих проблем. Автори розробки отримали грошовий приз у розмірі 30 000 злотих (7 650 доларів), повідомляє LIGA. Tech.
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На другій позиції опинився стартап RE-leaf PAPER, ідея якого полягає в виготовленні паперу та картону з опалого листя. Переможець отримав 10 000 злотих (2 550 доларів).
Третя сходинка – проєкт Caretech.Human – розробка, що дозволяє самостійно контролювати та виявляти такі захворювання, як діабет, рак товстої кишки, захворювання органів травлення та інші. Виграш також склав 10 000 злотих.
Фото: PUSB
Як визначали переможців?
Зазначається, що Журі в складі представників фондів венчурного капіталу та Фонду Співробітництва оцінювало проєкти за такими критеріями:
- бізнес-потенціал;
- масштабованість;
- компетентність;
- повнота команди;
- презентація проєкту.
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PUSB: що відомо про програму?
Метою Polish-Ukrainian Startup Bridge є визначення найперспективніших бізнес-ідей з різних куточків України та надання талановитим учасникам прямого контакту з представниками польських інвестиційних фондів. Загалом у конкурсі взяли участь понад 60 стартапів, 20 з них – опинилися у фіналі.