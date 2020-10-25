В Україні випустили перші 1,5 тонни промислового паперу з опалого листя. Отриманий матеріал мають намір перетворити на пакети, проби паперового посуду та картону.

Автор технології RE-leaf Валентин Фречка розповів, що ідея з’явилася ще в шкільні роки. Минулого року розробку випробували на спеціалізованому обладнанні, а вже за рік – допрацювали технологію та реалізували ідею в умовах повноцінного промислового виробництва, повідомляє Укрінформ.

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Фото: Укрінформ

RE-leaf Paper – перша у світі лінія переробки опалого листя на паперову продукцію

Ми зіштовхнулися із низкою проблем, зокрема із відсутністю виробничих потужностей, які б дали змогу переробити опале листя на волокно у промислових масштабах. Але ми це зробили, і нашою вершиною на складному шляху стало виробництво першого промислового тоннажу паперу на основі опалого листя, який нарешті володіє необхідними механічними характеристиками і відповідає поставленим вимогам, – розповів Валентин Фречка.

Фото: Укрінформ

Як це вдалося?

Технологія передбачає подрібнення й очищення листя, яке варять у гігантських чанах, а згодом – видаляють вологу з отриманої маси. В результаті листя розтягується і перетворюється на гладкий папір, або ж набуває потрібної форми в сусідньому цеху – там з матеріалу роблять екологічне пакування для продуктів.

Важливо! У процесі виробництва сировина розігрівається лише до 40 градусів, а отже, жодна шкідлива речовина не випаровується у повітря.

Додамо, стартап Валентина Фречки посів друге місце на University Startup World Cup 2019 в Данії. Проєкт RE-leaf PAPER увійшов до трійки переможців у номінації "Environmental".