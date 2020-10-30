В финале менторской программы Polish-Ukrainian Startup Bridge (PUSB) определили три наиболее перспективные украинские стартапы. Победитель получил денежный приз в размере 30 000 злотых, а следующие два участника – по 10 000.

Первое место занял проект Elomia – виртуальный психолог, что оказывает поддержку онлайн и помогает в решении жизненных проблем. Авторы разработки получили денежный приз в размере 30 000 злотых (7 650 долларов), сообщает LIGA. Tech.

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На второй позиции оказался стартап RE-leaf PAPER, идея которого заключается в изготовлении бумаги и картона из опавших листьев. Победитель получил 10 000 злотых (2 550 долларов).

Третья ступень – проект Caretech. Human – технология, позволяющая самостоятельно контролировать и выявлять такие заболевания, как диабет, рак толстой кишки, заболевания органов пищеварения и другие. Выигрыш также составил 10 000 злотых.

Украинские стартапы победили на престижном конкурсе / Фото PUSB

Как определяли победителей?

Отмечается, что Жюри в составе представителей фондов венчурного капитала и Фонда Сотрудничества оценивало проекты по следующим критериям:

бизнес-потенциал;

масштабируемость;

компетентность;

полнота команды;

презентация проекта.

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PUSB: что известно о программе?

Целью Polish-Ukrainian Startup Bridge является определение перспективных бизнес-идей из разных уголков Украины и предоставление талантливым участникам прямого контакта с представителями польских инвестиционных фондов. Всего в конкурсе приняли участие более 60 стартапов, 20 из них – оказались в финале.