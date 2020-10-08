Дива не сталося: Tesla Supercharger не буде в Україні до 2022 року
Попри заяви Ілона Маска, зарядні станції Tesla Supercharger в Україні – все ще тільки у планах компанії. Точні терміни їхнього будівництва поки невідомі, проте не варто очікувати цього раніше ніж у 2022 році.
Таку інформацію озвучила експертка транспортних інновацій в Офісі реформ при Мінінфраструктури Марина Китіна, пише Autogeek.
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"Як би не прикро було це визнавати, але в приватному листуванні співробітник Tesla повідомив нам, що компанія не планує будувати в Україні Tesla Supercharger до 2022 року. Хоча й були наміри зробити це значно раніше", – пояснила вона.
Що раніше заявляв Маск
У 2018 році Ілон Маск повідомив про розширення мережі зарядних станцій Tesla Supercharger. Тоді він заявив, що вже через рік можна буде заряджати електромобілі по всій Європі, зокрема – "від Ірландії до Києва".
Зазначимо, що на карті, яку Маск прикріпив до іншого допису, в Україні було відзначено 2 заправки на трасі Київ – Львів.