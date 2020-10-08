Попри заяви Ілона Маска, зарядні станції Tesla Supercharger в Україні – все ще тільки у планах компанії. Точні терміни їхнього будівництва поки невідомі, проте не варто очікувати цього раніше ніж у 2022 році.

Таку інформацію озвучила експертка транспортних інновацій в Офісі реформ при Мінінфраструктури Марина Китіна, пише Autogeek.

Зверніть увагу Tesla розробляє нову функцію стеження за водієм

"Як би не прикро було це визнавати, але в приватному листуванні співробітник Tesla повідомив нам, що компанія не планує будувати в Україні Tesla Supercharger до 2022 року. Хоча й були наміри зробити це значно раніше", – пояснила вона.

Довідка. Tesla Superchargers – це мережа станцій, побудованих компанією Tesla для надшвидкого заряджання акумуляторних батарей електромобілів. Такі станції розташовані дуже продумано – вздовж основних магістралей, коло кав'ярень і магазинів.

Що раніше заявляв Маск

У 2018 році Ілон Маск повідомив про розширення мережі зарядних станцій Tesla Supercharger. Тоді він заявив, що вже через рік можна буде заряджати електромобілі по всій Європі, зокрема – "від Ірландії до Києва".

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018

Зазначимо, що на карті, яку Маск прикріпив до іншого допису, в Україні було відзначено 2 заправки на трасі Київ – Львів.