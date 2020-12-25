У Тернополі чоловік власноруч сконструював український позашляховик: фото
Мешканець Збаража Юрій Кордупель власними силами сконструював позашляховик "Україна". Тепер майстер працює над тим, щоб зареєструвати свою розробку.
Чоловік розповів, що збирав самобутній автомобіль "з нуля". Як прототип майстер використав військовий автомобіль ГАЗ-66, повідомляє "Суспільне".
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Позашляховик "Україна" / Фото "Суспільне"
Позашляховик "Україна" / Фото "Суспільне"
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