Чоловік розповів, що збирав самобутній автомобіль "з нуля". Як прототип майстер використав військовий автомобіль ГАЗ-66, повідомляє "Суспільне".

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Товаришу ВАЗ переробляв. Мені показав світлину автомобіля Булат. В Киргизії схожу зробили. Мав ГАЗель на той час. Поставив її на продаж. Обміняв її на ГАЗ-66, – розповідає майстер.



Позашляховик "Україна" / Фото "Суспільне"

Як це вдалося?

Юрій Кордупель відзначає, що йому знадобилося більше ніж три роки для того, щоб зібрати машину. У проєкт автомайстер вклав близько 25 тисяч доларів. Автівка важить 4,5 тонни. Потужність розробки становить 150 кінських сил. Максимальна швидкість автівки – 90 кілометрів за годину. Крім того, майстер передбачив усе до найдрібніших деталей: в автомобілі є камера заднього виду, скло опускається, люк відчиняється.