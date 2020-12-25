Житель Збаража Юрий Кордупель собственными силами сконструировал внедорожник "Украина". Теперь мастер работает над тем, чтобы зарегистрировать свою разработку.

Мужчина рассказал, что собирал самобытный автомобиль "с нуля". В качестве прототипа мастер использовал военный автомобиль ГАЗ-66, сообщает "Cуспільне".

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Товарищ ВАЗ переделывал. Мне показал фотографию автомобиля Булат. В Киргизии похожую сделали. Имел ГАЗель того времени. Поставил ее на продажу. Обменял ее на ГАЗ-66,

– рассказывает мастер.



Внедорожник "Украина" / Фото "Суспільне"

Как это удалось?

Юрий Кордупель отмечает, что ему понадобилось более трех лет для того, чтобы собрать машину. В проект автомастер вложил около 25 тысяч долларов. Машина весит 4,5 тонны. Мощность разработки составляет 150 лошадиных сил. Максимальная скорость машины – 90 километров в час. Кроме того, мастер предусмотрел все до мельчайших деталей: в автомобиле есть камера заднего вида, стекло опускается, люк открывается.

Внедорожник "Украина" / Фото "Суспільне"

Мастер добавляет, что ему удалось довести дело до ума в сотрудничестве с коллегой Иваном Коруной. "Все сделано своими руками, без заводских деталей. Чутье к металлу нужно иметь. Душу надо вложить в него", – говорит Коруна.

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Добавим, Юрий Кордупель самостоятельно создал три автомобиля. Сейчас он работает над следующей моделью.