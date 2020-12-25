В Тернополе мужчина собственноручно сконструировал украинский внедорожник: фото
Житель Збаража Юрий Кордупель собственными силами сконструировал внедорожник "Украина". Теперь мастер работает над тем, чтобы зарегистрировать свою разработку.
Мужчина рассказал, что собирал самобытный автомобиль "с нуля". В качестве прототипа мастер использовал военный автомобиль ГАЗ-66, сообщает "Cуспільне".
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Товарищ ВАЗ переделывал. Мне показал фотографию автомобиля Булат. В Киргизии похожую сделали. Имел ГАЗель того времени. Поставил ее на продажу. Обменял ее на ГАЗ-66,
– рассказывает мастер.
Внедорожник "Украина" / Фото "Суспільне"
Как это удалось?
Внедорожник "Украина" / Фото "Суспільне"
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Добавим, Юрий Кордупель самостоятельно создал три автомобиля. Сейчас он работает над следующей моделью.
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