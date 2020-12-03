Напередодні на дорогах Києва помітили унікальний кемпер, створений на базі пікапа Mitsubishi L200. Він обладнаний житловим модулем українського виробництва.

Встановити його у конструкцію автомобіля або ж навпаки демонтувати при потребі – вкрай легко, про це повідомляє "Автоцентр".

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Характеристики та особливості

Товщина монокока (конструкція, в якій зовнішня оболонка є основним і зазвичай єдиним несучим елементом) сягає 3 – 7 міліметра, а в днищі розташована фанерна плита, завтовшки 10 – 15 міліметрів.



Як виглядає кемпер українського виробництва / Фото "Автоцентр"

Кузов повністю виготовлений зі склопластику. Модуль має аеродинамічну форму. Його розміри продумані так, аби не впливати на те, як автомобіль пересувається, наприклад, по бездоріжжю.

Чим обладнаний кемпер

Корпус має 2 вікна, вхідні двері, а також спеціальну драбинку, по якій можна вилізти на дах. У такому авто зможе переночувати 2 людей. Одне спальне місце розташоване над кабіною водія, у ще одне перетворюються сидіння знизу.

Модуль також можна укомплектувати окремим кухонним блоком – там буде газова плита та умивальник. Для цього встановлюють газовий балон з редуктором – усе за окрему оплату.



Унікальний український кемпер всередині / Фото Westcamper



Кемпер розрахований на комфортний нічліг для 2 людей / Фото Westcamper

Крім цього, у кемпері можна облаштувати душову кабіну, біотуалет, встановити холодильник, обігрівач, супутникову антену та навіть сонячні батареї на даху. Там також є розетки на 12 та 220 Вольт.

Зверніть увагу! Обійдеться такий "будиночок на колесах" щонайменше у 8 500 євро. Альтернативний варіант – замовити "голий" корпус за 5 000 євро та облаштувати його самому.